Á quân World Cup billiards TP.HCM: Chiêm Hồng Thái nay đã khác

Nghi Thạo
25/05/2026 03:48 GMT+7

Chiêm Hồng Thái không thể tạo bất ngờ trước thiên tài Frederic Caudron ở chung kết World Cup billiards TP.HCM 2026. Dù vậy, thành tích á quân của cơ thủ sinh năm 1999 vẫn rất đáng khen ngợi.

HÀNH TRÌNH ĐẦY THỬ THÁCH

Chiêm Hồng Thái xuất phát từ vòng loại thứ tư, nằm ở bảng đấu có Juan Jose Garcia (Colombia) và Orak Turgay (Thổ Nhĩ Kỳ). Đại diện VN ra quân không suôn sẻ khi để thua cơ thủ Colombia. Rơi vào thế khó, Hồng Thái đã thể hiện bản lĩnh ở trận quyết định gặp Orak Turgay khi giành chiến thắng với hiệu suất ghi điểm cao. Nhờ đó, cơ thủ sinh năm 1999 đã "lách cửa hẹp" để vào vòng đấu chính (32 cơ thủ) của World Cup billiards TP.HCM 2026 với tư cách là 1 trong 3 VĐV nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đến vòng 32, Hồng Thái nằm ở bảng đấu cực nặng, nơi có sự xuất hiện của cựu số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) và cơ thủ đang có phong độ cực cao người Hàn Quốc Kang Ja-in. Dù vậy, Hồng Thái đã xuất sắc vượt qua bảng B với vị trí dẫn đầu. Trong đó, Hồng Thái hòa Dick Jaspers trong trận đấu mà cơ thủ VN chạm 40 điểm trước, rồi đánh bại luôn Kang Ja-in ở trận đấu quyết định.

Chiêm Hồng Thái lần đầu vào chung kết và đoạt vị trí á quân World Cup billiards

ẢNH: QUỐC KHANG

Vòng đấu loại trực tiếp mới là lúc chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Chiêm Hồng Thái. Trong cả 3 trận đấu kể từ vòng 16 đến bán kết, cơ thủ VN luôn là người nhập cuộc không tốt, nhưng sau đó tạo ra màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Tại vòng 16, Hồng Thái thắng ngược đàn anh Bao Phương Vinh bằng lối đánh vô cùng chặt chẽ. Tái đấu Dick Jaspers tại tứ kết, Hồng Thái có sê-ri 13 điểm để khiến "gió đổi chiều". Chạm trán cơ thủ lão làng Eddy Merckx tại bán kết, Hồng Thái có thời điểm bị gác rất sâu, 6-25 rồi 12-31. Nhưng trong hiệp 2, tay cơ 27 tuổi vẫn làm nên điều kỳ diệu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả nhà. Anh bừng tỉnh với 2 sê-ri lớn liên tiếp (10 và 14 điểm) để kéo trận đấu trở lại tầm kiểm soát rồi lần nữa lật ngược thế cờ đầy cảm xúc.

Đáng tiếc là tại chung kết, Chiêm Hồng Thái không thể vượt qua được "ngọn núi" mang tên Frederic Caudron. Thiên tài billiards người Bỉ thi đấu quá thăng hoa, không cho đại diện VN bất cứ cơ hội nào để phản kháng. Đây là danh hiệu vô địch World Cup billiards đầu tiên của Caudron, kể từ khi ông trở lại hệ thống UMB hồi tháng 5.2024.

PHIÊN BẢN TOÀN DIỆN HƠN

Nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua tại World Cup billiards TP.HCM 2026, giới mộ điệu không khỏi kinh ngạc trước sự lột xác mạnh mẽ của Chiêm Hồng Thái. Trong ký ức của nhiều người xem, Hồng Thái là cơ thủ có lối đánh hào hoa, cống hiến nhưng thường thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết ở những thời điểm quyết định và đôi khi dễ rơi vào trạng thái nôn nóng khi trận đấu vượt ngoài tầm kiểm soát. Thế nhưng tại World Cup billiards TP.HCM 2026, tay cơ gốc Cần Thơ đã trình diễn một phiên bản nâng cấp của chính anh.

Trong những thế trận bế tắc, trước tiếng ồn và áp lực nghẹt thở từ khán đài hay sự già rơ kinh nghiệm của các cơ thủ lão làng, Chiêm Hồng Thái đã vượt qua từng thử thách một. Sự vững vàng và trưởng thành vượt bậc trong tâm lý đã giúp cơ thủ VN biết cách tận dụng cơ hội để bùng nổ đúng lúc. Các sê-ri điểm lớn cũng thường được Hồng Thái thực hiện để xoay chuyển cục diện trận đấu trong giai đoạn nước rút đầy căng thẳng.

Tính đến thời điểm hiện tại, danh hiệu á quân World Cup billiards TP.HCM 2026 là thành tích tốt nhất của Chiêm Hồng Thái tại đấu trường này. Trước đó, cơ thủ 27 tuổi từng 2 lần cán đích ở vị trí hạng ba chung cuộc. Đây sẽ là động lực lớn để anh tiếp tục nỗ lực trong chặng đường vẫn còn rất dài phía trước. 

