Billiards: Thiên tài Caudron tung sê-ri 'khủng', vô địch World Cup TP.HCM

Trận chung kết World Cup billiards TP.HCM 2026 giữa Chiêm Hồng Thái và Frederic Caudron diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du vào chiều 24.5. Trước đó tại vòng bán kết, đại diện Việt Nam ngược dòng không tưởng để thắng Eddy Merckx (Bỉ) với điểm số 50-46, sau 25 lượt cơ. Thiên tài người Bỉ giành chiến thắng 50-34 trước Marco Zanetti (Ý).

Sê-ri 15 giúp Caudron thắng áp đảo

Nếu như ở bán kết, Caudron thi đấu đầy thận trọng trước đối thủ đồng lứa thì đến trận đấu tranh chức vô địch, cơ thủ người Bỉ lại chơi tấn công vô cùng mạnh mẽ. Tay cơ sinh năm 1968 thể hiện khả năng ra cơ nhanh, chính xác và ghi điểm như một "cỗ máy" được lập trình.

Caudron lần đầu tiên vô địch World Cup billiards, kể từ khi trở lại "mái nhà xưa" UMB vào tháng 5.2024 ẢNH: P.L

Trong 8 lượt cơ đầu trận, Caudron đã có 2 sê-ri 5 và 1 sê-ri 6, vươn lên dẫn trước 20-10. Cách biệt đã được rút ngắn xuống còn 8 điểm cho Hồng Thái, khi điểm số là 15-23 ở lượt cơ thứ 14. Tuy nhiên, cơ thủ người Bỉ trước khi đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao đã bất ngờ tăng tốc.

Ở lượt cơ 15, Caudron tung sê-ri lớn 15 điểm để dẫn 38-15. Trước khoảng cách quá lớn cùng khả năng ghi điểm đều tay của thiên tài người Bỉ, Chiêm Hồng Thái không có cơ hội để xoay chuyển cục diện trận đấu. Chung cuộc, Chiêm Hồng Thái nhận thất bại 25-50 trước Caudron.

Chiêm Hồng Thái (trái) là "vua ngược dòng" ở chặng World Cup billiards TP.HCM 2026, nhưng không thể tái hiện được điều đó ở chung kết ẢNH: P.L

Cơ thủ người Bỉ đăng quang đầy thuyết phục. Đây là lần đầu tiên Caudron vô địch World Cup billiards kể từ sau khi ông trở lại UMB vào năm 2024. Với chức vô địch này, Caudron nhận 16.000 euro (khoảng 489 triệu đồng) tiền thưởng.

Trong khi đó, Chiêm Hồng Thái có lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết và đoạt vị trí á quân tại một chặng World Cup billiards. Trước đó, cơ thủ sinh năm 1999 từng hai lần về đích ở vị trí đồng hạng ba. Hồng Thái nhận 10.000 euro (khoảng 305 triệu đồng) tiền thưởng.

Hai cơ thủ đồng hạng ba của World Cup billiards TP.HCM 2026 là Marco Zanetti và Eddy Merckx. Mỗi người nhận 6.000 euro (tương đương 183 triệu đồng) tiền thưởng.