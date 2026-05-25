Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến tụt hạng, Chiêm Hồng Thái vào tốp

Chiêm Hồng Thái vào tốp 14

World Cup billiards TP.HCM 2026 khép lại vào tối 24.5. Sau giải đấu này, bảng xếp hạng UMB (phiên bản chỉ tính điểm các giải World Cup và World Championship) tiếp tục có sự xáo trộn. Chiêm Hồng Thái là cơ thủ Việt Nam duy nhất cải thiện được thứ hạng.

Chiêm Hồng Thái đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ hai tại giải World Cup billiards TP.HCM 2026. Đây là thành tích tốt nhất của cơ thủ sinh năm 1999 tại sân chơi này tính đến thời điểm hiện tại. Danh hiệu á quân giúp cơ thủ gốc Cần Thơ tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng, từ vị trí thứ 18 (160 điểm) vươn lên đứng ở vị trí 12 (209 điểm).

Chiêm Hồng Thái (bìa trái) xuất sắc đoạt vị trí á quân tại World Cup billiards TP.HCM 2026 ẢNH: P.L

Đây là cột mốc mới với Chiêm Hồng Thái. Việc nằm trong tốp 14 cơ thủ đứng đầu trên bảng xếp hạng UMB sẽ giúp anh có suất đặc cách được xuất hiện ở vòng đấu chính (32 cơ thủ) của các chặng World Cup billiards sắp tới.

Trong khi đó, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến sớm dừng bước từ vòng 32. Tay cơ gốc Hà Tĩnh bị trừ 16 điểm (từ 218 điểm còn 202 điểm), từ vị trí thứ 11 xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Trần Quyết Chiến không có phong độ cao tại World Cup billiards TP.HCM 2026 ẢNH: P.L

Trần Thanh Lực là cơ thủ Việt Nam có vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng UMB, khi đứng im ở hạng 9 với 256 điểm. Bao Phương Vinh từ hạng 17 xuống hạng 18, hiện có 155 điểm.

Nhà vô địch World Cup billiards TP.HCM 2026 Frederic Caudron cũng có bước đột phá trên bảng xếp hạng. Từ hạng 10, thiên tài người Bỉ nay đã chen chân vào đứng ở vị trí tốp 4 với 307 điểm.

Bảng xếp hạng mới nhất, được cập nhật sau World Cup billiards TP.HCM 2026 ẢNH: CMH

Ba vị trí dẫn đầu lần lượt là: Cho Myung-woo (400 điểm), Eddy Merckx (360 điểm), Marco Zanetti (348 điểm). Hạng 5 thuộc về Tasdemir Tayfun (294 điểm). Cơ thủ kỳ cựu Dick Jaspers từ hạng 3 xuống đứng hạng 6, hiện có 288 điểm.

Sameh Sidhom hạng 7, Berkay Karakurt hạng 8, Martin Horn hạng 10, Jeremy Bury hạng 11.