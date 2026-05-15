Từng nặng 39 kg, nữ sinh 18 tuổi giành huy chương quốc tế về thể hình

Ở tuổi 18, Thùy Anh hiện sở hữu bảng thành tích đáng chú ý: top 2 toàn năng tại Warrior Classic NPC Philippines 2025, top 4 Olympia Amateur China 2025 và đặc biệt là chiến thắng tại Muscle Contest Japan 2026 để giành pro card chuyên nghiệp.

Theo Thùy Anh, trong thể hình, “pro card” có thể hiểu đơn giản là thẻ vận động viên chuyên nghiệp. Khi giành được pro card sẽ được thi đấu ở hệ chuyên nghiệp cùng những vận động viên (VĐV) hàng đầu thế giới, thay vì chỉ thi ở các giải nghiệp dư. Đây được xem là cột mốc lớn với người theo đuổi thể hình chuyên nghiệp.

Từ tự ti ngoại hình đến sân khấu thể hình quốc tế

Thùy Anh cho biết đến với gym như một cơ duyên. Trước đây, cô luôn tự ti về ngoại hình nên từng giảm cân cực đoan bằng cách kiểm soát calo quá mức và ép cân liên tục.

“Có giai đoạn mình bị suy dinh dưỡng nặng, chỉ còn 39 kg trong khi cao 1,63 m. Dù giảm cân thành công nhưng lúc nào cũng mệt mỏi, không có năng lượng để sinh hoạt bình thường”, cô kể.

Trần Thùy Anh giành "pro card" chuyên nghiệp tại Muscle Contest Japan 2026 ở tuổi 18 ẢNH: NVCC

Theo Thùy Anh, mọi chuyện chỉ thay đổi sau lần ngất xỉu ở trường. Khoảnh khắc đó khiến Thùy Anh nhận ra mình cần xây dựng lại sức khỏe thay vì tiếp tục chạy theo việc giảm cân.

Cô gái cho biết bắt đầu tập gym với mong muốn khỏe mạnh và tự tin hơn. Sau một thời gian, niềm yêu thích với thể hình ngày càng lớn, khiến Thùy Anh quyết định theo đuổi nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Lê Trung Chính từ năm 16 tuổi.

Ban đầu, Thùy Anh cho biết chỉ xem việc thi đấu như một trải nghiệm mới. Tuy nhiên, càng theo đuổi, cô càng nhận ra đây là con đường phù hợp với mình. Năm 2025, nữ VĐV liên tiếp tham dự Warrior Classic NPC Philippines và Olympia Amateur China. Dù đạt top 2 toàn năng tại Philippines và top 4 ở Trung Quốc, cô gái vẫn chưa thể chạm tay vào chức vô địch.

Thời điểm đó, Thùy Anh cho biết luôn nghĩ bản thân chưa đủ cơ bắp và chưa đủ “khô” để cạnh tranh nên liên tục siết cân, tăng cơ với cường độ cao. Tuy nhiên, phản hồi từ ban giám khảo lại khiến cô gái thay đổi suy nghĩ.

Từng trải qua giai đoạn rối loạn ăn uống và chỉ còn 39 kg, Trần Thùy Anh hiện theo đuổi thể hình chuyên nghiệp ẢNH: NVCC

“Họ nói mình quá nhiều cơ và quá khô so với tiêu chí bikini, nhìn không còn nữ tính nữa. Lúc đó mình mới nhận ra bản thân đã tự tạo áp lực quá lớn vì sợ mình chưa đủ tốt”, cô nói.

Sau hai giải đấu, Thùy Anh cho biết cùng huấn luyện viên thay đổi hoàn toàn chế độ tập luyện, ăn uống và định hướng hình thể để phù hợp hơn với hạng mục bikini chuyên nghiệp.

Tháng 2.2026, Thùy Anh tham dự Muscle Contest Japan 2026 ở hạng mục Bikini Open Class B (160 - 163 cm). Lần này, nữ vận động viên bước lên sân khấu với hình thể cân đối hơn và giành chiến thắng toàn hạng mục để nhận "pro card" chuyên nghiệp.

Những đánh đổi phía sau ánh đèn sân khấu

Đằng sau thành tích ở tuổi 18 là lịch trình kéo dài nhiều năm với chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt. Trong mùa giải 2025, Thùy Anh cho biết duy trì trạng thái siết liên tục suốt 6 - 7 tháng để thi đấu nhiều giải quốc tế. Dù ăn khoảng 2.300 calo mỗi ngày, mức khá cao với nữ giới, cô gái vẫn giữ được thể trạng săn chắc mà không cần cardio (bài tập đốt mỡ, tăng sức bền) quá nhiều.

Hiện tại, Thùy Anh cho biết lịch tập mỗi tuần gồm 3 buổi mông - đùi sau và 3 buổi thân trên, tập trung chủ yếu vào vai để phù hợp tiêu chí bikini.

Trần Thùy Anh cho biết mục tiêu tiếp theo của mình là tích điểm để hướng đến sân khấu Mr. Olympia ẢNH: NVCC

Theo Thùy Anh, điều khó nhất khi theo đuổi thể hình không phải tập luyện mà là duy trì chế độ ăn uống giữa lịch học và cuộc sống cá nhân. “Việc tập luyện với mình đã thành thói quen. Nhưng chuẩn bị đồ ăn và theo đúng kế hoạch trong những ngày lịch trình thay đổi là điều khó nhất”, cô chia sẻ.

Không những vậy, Thùy Anh còn đối mặt nhiều định kiến vì là con gái theo đuổi thể hình chuyên nghiệp. “Có thời gian mình phải giấu gia đình để đi thi đấu. Nhiều lúc đứng trên sân khấu nhìn xuống khán đài mà không thấy ai quen đến cổ vũ cũng rất buồn”, cô nói.

Hiện tại, Thùy Anh theo học ngành quản trị kinh doanh và kinh tế tại University of San Diego, Mỹ. Sau khi giành pro card, mục tiêu tiếp theo của cô là tích điểm để có cơ hội bước lên sân khấu Mr. Olympia (giải đấu danh giá nhất trong làng thể hình chuyên nghiệp thế giới) trong tương lai.

Anh Lê Trung Chính, huấn luyện viên của Thùy Anh cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất ở cô gái này không chỉ là tố chất hình thể mà còn nằm ở sự kỷ luật và khả năng chịu áp lực ở tuổi rất trẻ.

Theo anh, Thùy Anh là người luôn nghiêm túc với mục tiêu, sẵn sàng thay đổi bản thân và kiên trì theo đuổi quá trình dài thay vì tìm kết quả nhanh. “Thùy Anh có tinh thần cầu tiến rất lớn. Sau mỗi giải đấu, bạn ấy đều nhìn lại bản thân, lắng nghe góp ý và chấp nhận thay đổi để phát triển tốt hơn”, anh chia sẻ.