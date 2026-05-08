Web phim lậu đồng loạt sập tiệm, 'xem chùa' không còn đất sống

Nhiều trang phim lậu dừng hoạt động

Theo Cổng thông tin Chính phủ, ngày 5.5, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg, yêu cầu triển khai đợt cao điểm trên phạm vi toàn quốc nhằm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, diễn ra từ ngày 7.5 đến 30.5.2026.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu tập trung xử lý các hành vi vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường số, song song với hàng giả, hàng nhái, xâm phạm nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, với số vụ xử lý vi phạm phải tăng tối thiểu 20% so với tháng 5.2025. Bộ Công an được giao triệt phá các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu, nền tảng vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn, kể cả website dùng tiếng Anh…

Sau khi thông tin trên, Mon Fansub - nhóm dịch nổi tiếng với hơn 200.000 lượt theo dõi đã thông báo ngừng hoạt động nền tảng DoraWatch có nội dung liên quan đến Doraemon, Thám tử lừng danh Conan và Shin cậu bé bút chì.

Mon Fansub - nhóm dịch nổi tiếng với hơn 200.000 lượt theo dõi đã thông báo ngừng hoạt động nhằm tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ

Tương tự, app xem truyền hình lậu Cò TV thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ ngay từ thời điểm thông báo. App này vốn là địa chỉ quen thuộc xem truyền hình, phim ảnh và bóng đá trực tuyến vi phạm bản quyền tại Việt Nam.

Trang phim lậu Phim4k.xyz cũng thông báo ngừng hoạt động từ 6.5.2026. Đáng chú ý, trang phim lậu thiaphim.net cũng thông báo ngừng hoạt động, với lý do theo yêu cầu của pháp luật, thậm chí trang này còn công khai rao bán mã nguồn hệ thống.

Dù các trang phim lậu trên ngừng hoạt động nhưng vẫn có thể bị xử lý, tuỳ theo mức độ vi phạm. Nói về điều này, luật sư Hà Thị Thu Thủy, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết pháp luật hiện nay tập trung xử lý mạnh đối với hành vi: Lưu trữ nội dung vi phạm trên website, máy chủ hoặc nền tảng số; đăng tải, chia sẻ, phát tán đến công chúng; vận hành hệ thống cung cấp nội dung lậu nhằm thu hút lượt truy cập, quảng cáo hoặc thu lợi bất chính. Về xử lý, Điều 5 Nghị định 341/2025/NĐ-CP quy định cá nhân vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan có thể bị phạt đến 250 triệu đồng, tổ chức đến 500 triệu đồng, đồng thời bị buộc gỡ bỏ nội dung, đình chỉ hoạt động hoặc tịch thu phương tiện vi phạm.

Nói không với phim lậu

Động thái ngừng hoạt động của các trang phim lậu trên là hệ quả tất yếu, khi cơ quan chức năng ngày càng kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, người dùng cũng ngày càng có ý thức tuân thủ quy định pháp luật quyền sở hữu trí tuệ hơn, thể hiện rõ ở việc nói không với phim ảnh vi phạm bản quyền.

Phan Kiến Kim Thùy (21 tuổi, ngụ đường Bùi Văn Bình, P.Phú Lợi, TP.HCM) cho biết: "Em thỉnh thoảng ra rạp xem phim để có trải nghiệm âm thanh, hình ảnh tốt nhất. Bên cạnh đó, em cũng đăng ký gói cước theo tháng trên ứng dụng xem phim trực tuyến để theo dõi phim truyền hình yêu thích, chứ không xem ở trang web lậu hoặc review ở mạng xã hội. Vì em không muốn tiếp tay cho hành vi vi phạm bản quyền, mà còn mang lại cảm giác ức chế bởi chất lượng kém, liên tục bị gián đoạn bởi quảng cáo cờ bạc".

Tương tự, Đinh Phương Nam (26 tuổi, ngụ đường Lái Thiêu 16, P.Lái Thiêu, TP.HCM) cũng nói không với phim "lậu", vì tôn trọng công sức người làm phim. "Khi có phim mới, tôi sẽ tìm hiểu thông tin, xem trailer, teaser của nhà phát hành để xem có "hợp gu" thì ra rạp coi để có cảm nhận trọn vẹn nhất về chất lượng, nội dung. Còn phim "lậu" thì bản thân không xem vì không chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến người làm phim khó thu hồi vốn, hạn chế đầu tư cho tác phẩm chất lượng trong tương lai".

Bên cạnh việc "mạnh tay" xử lý vi phạm, công tác phòng ngừa cũng rất quan trọng nhằm góp phần ngăn chặn từ sớm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

PGS-TS Lê Thị Minh, Phó trưởng Trường Luật và Quản lý kiêm Trưởng chương trình đào tạo Luật, Trường ĐH Thủ Dầu Một, cho biết để chuyển từ việc xử lý thụ động sang phòng ngừa bền vững, cần thực hiện các biện pháp cụ thể mang tính hệ thống, như: cần xây dựng cơ chế danh sách chặn tự động với khả năng thực thi theo thời gian thực. Cơ quan có thẩm quyền cần duy trì, quản lý tập trung, cập nhật liên tục một danh sách chặn các tên miền vi phạm. Các nhà cung cấp dịch vụ internet phải có nghĩa vụ pháp lý thực hiện việc chặn trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo, bị xử phạt nếu không tuân thủ.

PGS-TS Lê Thị Minh cũng cho rằng: "Người tiêu dùng thường sử dụng nội dung vi phạm không phải vì thờ ơ với luật pháp, mà vì các lựa chọn hợp pháp đôi khi bất tiện hoặc tốn kém. Nhà nước nên có cơ chế khuyến khích các chủ thể quyền mở rộng các dịch vụ nội dung có bản quyền với giá cả phải chăng và dễ tiếp cận hơn, thông qua ưu đãi thuế hoặc hỗ trợ cấp phép nhanh".