Từ cô gái '3 vòng như 1' đến vóc dáng ai cũng mê

Hơn 10 năm theo đuổi thể hình

Chị Mai Hương cho biết hơn 10 năm trước, những ngày đầu đặt chân lên TP.Hà Nội, mang theo nhiều kỳ vọng về cuộc sống mới. Tuy nhiên, áp lực mưu sinh cùng thể trạng yếu khiến chị nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài. Với chiều cao 1,7 m nhưng chỉ nặng khoảng 45 kg, chị thường xuyên ốm vặt, cơ thể thiếu năng lượng và luôn tự ti về ngoại hình.

“Có thời điểm mình ngại giao tiếp vì quá gầy. Nhiều người còn nói đùa rằng nhìn mình như không có đường cong của phụ nữ”, chị kể lại.

Chị Mai Hương cải thiện thân hình "cò hương" nhờ tập thể hình ẢNH: NVCC

Không tìm được sự cải thiện từ việc ăn uống thông thường, chị Mai Hương quyết định bước vào phòng gym. Theo chị Mai Hương, thời điểm đó, phụ nữ tập tạ vẫn còn khá hiếm. Những buổi đầu làm quen với squat (bài tập tăng cơ mông, đùi với tạ đòn hoặc tạ đơn), deadlift (bài nâng tạ đòn từ mặt đất lên để phát triển mông, chân và lưng) hay các bài tập cơ bản khiến chị liên tục đau nhức cơ thể.

“Có hôm tập xong mình không thể bước cầu thang bình thường. Việc cầm nắm đồ vật cũng đau, từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc”, chị nhớ lại.

Theo chị Mai Hương, hành trình thay đổi hình thể không còn là mục tiêu ngắn hạn mà trở thành cách để giữ cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. ẢNH: NVCC

Dù vậy, thay vì dừng lại, chị Mai Hương bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về phương pháp tập luyện khoa học. Chị học cách chia nhóm cơ, kiểm soát cường độ vận động và thay đổi chế độ dinh dưỡng. Chị tập thói quen ăn đủ bữa, bổ sung protein và duy trì lịch sinh hoạt điều độ.

Trong nhiều năm, chị cho biết gần như duy trì việc tập luyện hằng ngày. Những bài tập sức mạnh như squat, hip thrust (bài tập nâng hông giúp phát triển cơ mông), hay deadlift được đưa vào giáo án cố định. Hiện tại, nữ huấn luyện viên có thể nâng mức tạ gần 90 - 100 kg trong các bài tập thân dưới.

Chị Mai Hương có thể nâng mức tạ gần 90 - 100 kg trong các bài tập thân dưới. ẢNH: NVCC

Theo chị Mai Hương, phụ nữ muốn tăng cân khỏe mạnh cần ưu tiên phát triển cơ thay vì tích mỡ. Vì vậy, ngoài tập tạ, chế độ ăn đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

“Mình từng nghĩ ăn nhiều là sẽ tăng cân. Nhưng khi tập gym mới hiểu phải ăn đúng và đủ chất thì cơ thể mới thay đổi tích cực”, chị chia sẻ.

Sau nhiều năm kiên trì, chị Mai Hương cho biết cân nặng tăng hơn 15 kg. Cơ thể trở nên săn chắc, khỏe khoắn hơn trước. Sự thay đổi này cũng giúp chị cải thiện sức khỏe, ít ốm vặt và tự tin hơn trong cuộc sống.

Lan tỏa lối sống khỏe mạnh bằng những thử thách tập thể hình

Không dừng lại ở việc thay đổi ngoại hình cá nhân, chị Mai Hương cho biết còn theo đuổi công việc huấn luyện viên thể hình, xây dựng cộng đồng chia sẻ kiến thức tập luyện với hơn 270.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Trên các nền tảng cá nhân, chị thường xuyên tạo ra những thử thách tập luyện nhằm truyền động lực cho giới trẻ. Một trong những nội dung nhận được nhiều hưởng ứng là “Thử thách 21 ngày kỷ luật cùng Hương Bùi” với các mục tiêu như chạy bộ 5 km mỗi sáng lúc 5 giờ 30 phút, ăn theo thực đơn 1.500 kcal, ngủ trước 21 giờ và duy trì 4 buổi tập kháng lực mỗi tuần.

Những bữa ăn mà chị Mai Hương tự chuẩn bị mỗi ngày ẢNH: NVCC

“Mình muốn mọi người hiểu rằng thay đổi cơ thể không phải chuyện ngày một, ngày hai. Điều quan trọng nhất là duy trì được tính kỷ luật”, chị nói.

Theo chi Mai Hương, nhiều phụ nữ e ngại tập tạ vì sợ cơ thể thô cứng. Tuy nhiên, nếu tập đúng kỹ thuật và có chế độ dinh dưỡng phù hợp, gym sẽ giúp vóc dáng săn chắc, cân đối hơn mà vẫn giữ được nét nữ tính.

“Phụ nữ không cần phải giống bất kỳ ai. Chỉ cần khỏe hơn, tự tin hơn phiên bản cũ của mình đã là một thành công”, chị chia sẻ.

Theo chị Mai Hương, phải ăn đúng và đủ chất thì cơ thể mới thay đổi tích cực ẢNH: NVCC

Hiện tại, dù bận rộn với công việc huấn luyện và kinh doanh trong lĩnh vực thể hình, chị Mai Hương vẫn duy trì thói quen tập luyện như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Với chị, hành trình thay đổi hình thể không còn là mục tiêu ngắn hạn mà trở thành cách để giữ cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần.

Đồng nghiệp của chị, anh Nguyễn Quốc Trung, huấn luyện viên tại phòng tập Midas Private Training, TP.Hà Nội, nhận xét chị Mai Hương là một trong những trường hợp điển hình cho việc biến đổi hình thể bằng kỷ luật thay vì cảm hứng nhất thời.

Theo anh, điểm nổi bật của chị không chỉ nằm ở khả năng nâng tạ tốt mà còn ở sự kiên trì duy trì thói quen tập luyện và dinh dưỡng trong thời gian dài, điều vốn không dễ với nhiều người. “Mai Hương có kỷ luật rất rõ ràng, tập đúng kỹ thuật và biết lắng nghe cơ thể. Đây là yếu tố quan trọng nhất để đạt được hình thể bền vững”, anh Trung nói.