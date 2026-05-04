Tăng cân hiệu quả: Gần 50 kg, chàng trai đoạt hơn 15 huy chương vàng thể hình

Hành trình bắt đầu từ sự tự ti

Năm 16 tuổi, Cường cho biết cao khoảng 1,6 m nhưng chỉ nặng 48 kg. Thể trạng gầy yếu khiến anh thường xuyên bị trêu chọc, thiếu tự tin khi giao tiếp. Chính điều đó đã thôi thúc Cường tìm đến thể hình với mong muốn cải thiện ngoại hình.

Cường cho biết những ngày đầu, việc tập luyện không dễ dàng. Không có nền tảng thể lực, mỗi buổi tập đều là thử thách lớn. Anh bắt đầu từ những bài cơ bản, tập trung vào kỹ thuật thay vì khối lượng tạ. Sau giờ học, Cường dành 2-3 tiếng đồng hồ trong phòng tập, duy trì đều đặn 5-6 buổi mỗi tuần.

Cường có một sự nghiệp thể hình rực rỡ ẢNH: NVCC

“Có thời điểm mình muốn bỏ cuộc vì tập mãi không thấy thay đổi rõ rệt, cơ thể đau nhức liên tục. Nhưng nghĩ đến lý do bắt đầu, mình lại cố gắng thêm một chút”, Cường chia sẻ.

Cường kể, sau khoảng một năm, cơ thể bắt đầu có chuyển biến tích cực. Nhận thấy hiệu quả, Cường xây dựng chế độ tập luyện bài bản hơn, chia nhóm cơ theo từng ngày, kết hợp giữa tăng cơ và cải thiện sức bền.

Cường nói thêm, chế độ dinh dưỡng được siết chặt. Mỗi ngày, anh ăn 5-6 bữa, ưu tiên ức gà, trứng, cá, thịt bò cùng tinh bột “sạch” như: gạo lứt, khoai lang. Lượng calo được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp từng giai đoạn bulking (xây dựng cơ bắp) và cutting (giảm mỡ giữ cơ).

Cường từng nặng 48 kg ẢNH: NVCC

Trong suốt 8 năm, Cường cho biết cân nặng tăng cân hiệu quả dần lên 70 kg, rồi 80 kg và hiện đạt khoảng 96 kg, chiều cao cải thiện lên 1,7 m. Thay đổi không chỉ nằm ở con số mà còn ở tỷ lệ cơ - mỡ, giúp anh sở hữu hình thể săn chắc, cân đối.

Tăng cân hiệu quả: Bước ngoặt từ đấu trường thể hình

Sau vài năm tập luyện, Cường cho biết quyết định thử sức ở các giải phong trào trước khi tiến đến sân chơi chuyên nghiệp. Những lần đầu thi đấu, anh chưa đạt thành tích cao nhưng tích lũy được kinh nghiệm quý giá về trình diễn, kiểm soát cơ thể và tâm lý sân khấu.

Nỗ lực bền bỉ giúp anh từng bước khẳng định tên tuổi. Cường cho biết giành nhiều huy chương vàng ở hạng mục Men’s Physique tại các giải thể hình trong nước và quốc tế, nâng tổng số lên hơn 15 huy chương vàng.

Hình thể hiện tại của Cường ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, anh đạt danh hiệu Nam vương thể hình bãi biển tại Giải thể hình nam - nữ bãi biển năm 2026, vô địch toàn năng, vận động viên đẹp nhất tại Giải đấu thể hình HCMC 1 Champ Fitness Arena (thuộc liên đoàn NPC IFBB ProLeague)… Bên cạnh đó, việc sở hữu WFF Pro Card, chứng nhận vận động viên chuyên nghiệp của Liên đoàn Thể hình thế giới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp thi đấu.

Năm 2025, anh Cường cho biết từng gặp phải chấn thương ở tay, phải tạm ngưng tập nặng trong thời gian dài, chuyển sang các bài phục hồi chức năng. Việc giảm cường độ khiến thể lực suy giảm, tâm lý cũng bị ảnh hưởng.

Cường đoạt giải Nam vương tại Giải thể hình nam - nữ bãi biển năm 2026, ẢNH: NVCC

“Mình từng lo sợ mình không thể quay lại phong độ cũ. Nhưng nếu dừng lại, mọi công sức trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy, mình chọn cách kiên nhẫn, đi chậm nhưng chắc”, Cường nói. Sau nhiều tháng điều trị và tập luyện lại từ đầu, Cường dần lấy lại thể trạng, tiếp tục chinh phục các sân chơi lớn.

Thành tích thể hình ấn tượng của Cường ẢNH: NVCC

Đồng hành cùng Cường tại nhiều giải đấu, anh Lê Trung Chính, một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm trong làng thể hình, đánh giá cao ý chí và tinh thần kỷ luật của học trò.

“Cường không phải người có xuất phát điểm tốt, nhưng lại sở hữu sự bền bỉ hiếm thấy. Bạn ấy luôn hoàn thành giáo án tập luyện với độ chính xác cao, tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt và đặc biệt có khả năng giữ phong độ ổn định khi bước lên sân khấu”, ông nhận xét.

Theo ông Chính, điểm mạnh của Cường nằm ở tỷ lệ hình thể cân đối, cơ bụng rõ nét cùng phong thái trình diễn tự tin. Hiện tại, ngoài thi đấu, Cường còn là chủ một phòng tập tại TP.Buôn Ma Thuột, nơi anh trực tiếp hướng dẫn, truyền kinh nghiệm cho nhiều bạn trẻ yêu thích thể hình.