Lâm Đồng họp bàn 'giải cứu' 359 dự án đình trệ

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có gần 3.000 dự án đầu tư, trong đó 359 dự án gặp khó khăn, vướng mắc với tổng vốn đăng ký khoảng 245.134 tỉ đồng, giá trị đã thực hiện đạt hơn 154.234 tỉ đồng. Đây được xem là nguồn lực rất lớn đang "kẹt" trong nền kinh tế địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc gặp gỡ hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư vào chiều 1.3.2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Nhận diện 9 nhóm "điểm nghẽn" lớn

Qua rà soát, các vướng mắc được phân thành 9 nhóm. Nổi bật là những vấn đề liên quan quy hoạch xây dựng, quy hoạch khoáng sản, vùng dự trữ; thủ tục hành chính kéo dài; giải phóng mặt bằng; chuyển mục đích sử dụng đất, rừng; chưa được bàn giao đất.

Ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng nêu 9 điểm nghẽn đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó là các dự án đã hết tiến độ nhưng có khả năng hoàn thành trong năm 2026 nếu được tháo gỡ; dự án đã chấm dứt hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý; dự án nợ nghĩa vụ tài chính; vướng chuyển đổi hình thức thuê đất theo luật Đất đai 2024; và nhóm hồ sơ có tính chất pháp lý phức tạp.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, việc "khoanh vùng" cụ thể từng nhóm vướng mắc giúp các sở, ngành xác định rõ trách nhiệm, tránh tình trạng đùn đẩy, kéo dài.

Tại hội nghị, đại diện Tập đoàn TH cho biết doanh nghiệp đầu tư tại Lâm Đồng từ năm 2012, nhưng quá trình triển khai gặp khó khi đất đã giao lại bị người dân lấn chiếm. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh rà soát nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất, xử lý hài hòa giữa quyền lợi người dân và nhà đầu tư. Đồng thời, sau sáp nhập tỉnh, cần xây dựng văn hóa điều hành thống nhất, tránh gây mất niềm tin với doanh nghiệp.

Hơn 350 doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao buổi gặp gỡ của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ. ẢNH: LÂM VIÊN

Đại diện T&T Group phản ánh địa bàn tỉnh hiện có 14 dự án năng lượng tái tạo đang vướng khoáng sản titan hoặc rừng và cơ chế liên quan khu dự trữ. Từ tháng 8.2023 đến nay, các nhà máy vẫn vận hành phát điện nhưng chưa được thanh toán. "Nếu không được tháo gỡ trong quý I/2026, nhiều dự án sẽ rơi vào tình trạng chết lâm sàng", đại diện doanh nghiệp cảnh báo, đồng thời kiến nghị tỉnh làm việc với bộ, ngành để sớm tách khỏi khu dự trữ và xem xét cơ chế giá phù hợp nhằm hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cho rằng đơn giá thuê đất tăng cao trong khi thị trường khó khăn khiến hoạt động sản xuất kinh doanh không đủ bù chi phí. Một số dự án đã hoàn thành cơ bản nhưng chưa được gia hạn tiến độ sử dụng đất, gây áp lực tài chính lớn.

Chính quyền cam kết đồng hành với doanh nghiệp

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, nhìn nhận tại địa bàn có trên 400 dự án gặp khó ở nhiều mức độ. Theo ông, không ai muốn cấp chủ trương đầu tư mà dự án không triển khai được vì điều đó vừa lãng phí nguồn lực xã hội, vừa ảnh hưởng môi trường đầu tư.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định tỉnh đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để khơi thông nguồn vốn ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo tỉnh cho rằng, nguyên nhân vướng mắc đến từ cả yếu tố khách quan như thay đổi cơ chế, chính sách, lẫn nguyên nhân chủ quan từ cơ quan quản lý hoặc nhà đầu tư. Quan điểm của tỉnh là xử lý từng hồ sơ cụ thể, đúng quy định nhưng phải quyết liệt, không để ách tắc kéo dài.

Hiện 6 tổ công tác của tỉnh đã tổ chức 42 cuộc họp, kiểm tra thực địa để rà soát dự án ngoài ngân sách. Trong đó, 75 dự án với tổng vốn hơn 71.000 tỉ đồng đã được cập nhật lên hệ thống theo dõi để đôn đốc xử lý. Một số dự án được tháo gỡ dứt điểm; nhiều hồ sơ khác đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Tỉnh cũng giao chỉ tiêu năm 2026 mỗi xã, phường, đặc khu phải thu hút và hoàn tất thủ tục ít nhất một dự án, nhằm tạo động lực phát triển từ cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, với tổng vốn đầu tư các dự án đang vướng ước khoảng gần 250.000 tỉ đồng, nếu được khơi thông sẽ tạo cú hích lớn cho tăng trưởng, mở rộng dư địa đầu tư và củng cố niềm tin doanh nghiệp. Thông điệp được nhấn mạnh là chính quyền đồng hành, đối thoại trực tiếp và xử lý đến cùng từng "điểm nghẽn", nhanh nhất, ngắn nhất đưa dòng vốn quay trở lại guồng phát triển kinh tế địa phương.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thừa nhận thời gian qua (sau sáp nhập tỉnh), có tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm ẢNH: LÂM VIÊN

Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thừa nhận thời gian qua (sau sáp nhập tỉnh), có tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm, và tỉnh đã chỉ đạo chấn chỉnh. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh "Đồng hành với doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị, việc đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư để giải quyết khó khăn, vướng mắc là thước đo năng lực của cán bộ sở ngành và các địa phương... không được nhũng nhiễu, gây khó cho doanh nghiệp".