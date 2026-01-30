Lâm Đồng có trên 350 dự án ngoài ngân sách gặp khó khăn cần tháo gỡ

Trước đó, ngày 3.11.2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thành lập 6 tổ công tác “đặc biệt”, do 6 phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, đồng loạt rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên tất cả các lĩnh vực.

Sau gần 2 tháng triển khai rà soát theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, ban đầu toàn tỉnh chỉ xác định 287 dự án thuộc diện gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, đánh giá thực tế, đã bổ sung thêm 72 dự án khác, thuộc nhiều lĩnh vực, vào danh sách cần tháo gỡ.

Dự án sân golf Sơn Mỹ nhiều năm chưa triển khai xây dựng ẢNH: QUẾ HÀ

Theo đó, tổ công tác số 4 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh làm tổ trưởng, qua rà soát phát sinh thêm 48 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách gặp khó khăn, nâng tổng số dự án vướng mắc do tổ này rà soát lên 110 dự án, tập trung chủ yếu tại địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ.

Trong khi đó, tổ công tác số 1 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên làm tổ trưởng, đã bổ sung thêm 21 dự án, nâng tổng số dự án gặp khó khăn, vướng mắc do tổ này phụ trách lên 75 dự án.

Dù các tổ công tác đã triển khai rà soát với cường độ cao, kết quả tháo gỡ khó khăn cho các dự án còn rất hạn chế. Cụ thể, tổ công tác số 1 mới tháo gỡ được vướng mắc cho 3 dự án; tổ công tác số 3 tháo gỡ được 1 dự án; tổ công tác số 4 tháo gỡ được 16 dự án.

Tổ công tác số 5 và tổ công tác số 6 đến nay chưa tháo gỡ được khó khăn cho bất kỳ dự án nào, do các vướng mắc liên quan có tính chất phức tạp.

Một dự án biệt thự nghỉ dưỡng ven biển thuộc địa bàn xã Hòa Thắng (Bình Thuận cũ) xây dựng rồi bỏ dở dang do vướng pháp lý ẢNH: QUẾ HÀ

Nhiều dự án vướng mắc phức tạp khó tháo gỡ

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân khiến nhiều dự án vốn ngoài ngân sách vẫn chưa thể tháo gỡ vướng mắc xuất phát từ sự khác biệt về cơ sở pháp lý giữa thời điểm hiện nay và thời điểm chấp thuận đầu tư ban đầu, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng quy định để xử lý.

Trong đó, nhóm dự án gặp khó khăn nhiều nhất liên quan đến vướng mắc quy hoạch xây dựng, tình trạng chồng lấn với các khu vực dự trữ, khu vực khai thác khoáng sản và danh lam thắng cảnh.

Nhóm dự án khó khăn thứ hai phát sinh từ thủ tục hành chính kéo dài, chủ yếu do chậm giải phóng mặt bằng, vướng thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, đất, hoặc nhà đầu tư chưa được bàn giao đất trên thực địa.

Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 không giải phóng được mặt bằng sau 3 năm khởi công ẢNH: QUẾ HÀ

Tiếp đến là nhóm các dự án đã chấm dứt hoạt động, đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và được cho thuê đất, nhưng chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Một nhóm khác gồm các dự án chưa được gia hạn tiến độ sử dụng đất, nợ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước hoặc đang bị kê biên tài sản do nợ vay.

Ngoài ra, còn có nhóm dự án gặp khó khăn do chuyển đổi hình thức thuê đất từ trả tiền hằng năm sang trả tiền một lần theo quy định của luật Đất đai năm 2024. Cuối cùng là nhóm các dự án chưa có cơ sở để tháo gỡ khó khăn, do tính chất pháp lý phức tạp.

Nhiều dự án chồng lấn lên khu vực dự trữ, khai thác khoáng sản, chậm được tháo gỡ ẢNH: QUẾ HÀ

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đến nay các tổ công tác mới cơ bản hoàn thành việc phân loại các nhóm khó khăn, đồng thời tháo gỡ được một số dự án cụ thể. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, một số chủ đầu tư thiếu hợp tác cùng các tổ công tác của tỉnh trong giải quyết các vướng mắc, không báo cáo tiến độ; hoặc có báo cáo nhưng chậm và thiếu thông tin, thậm chí không tìm được chủ đầu tư.

Nỗ lực giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp

Ngày 29.1, tại cuộc làm việc về thúc đẩy tiến độ các dự án ngoài ngân sách, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án này có ý nghĩa then chốt trong đổi mới mô hình tăng trưởng và mục tiêu đưa GRDP của tỉnh đạt mức tăng hai con số. Theo ông, hàng trăm nghìn tỉ đồng vốn ngoài ngân sách của tỉnh đang bị ách tắc, cần sớm được khơi thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác của UBND tỉnh trong lần đi tháo gỡ khó khăn cho các dự án ven biển thuộc tỉnh Bình Thuận cũ ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Hồ Văn Mười yêu cầu tất cả các sở ngành, địa phương phải tập trung nỗ lực giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp; phải giảm từ 30% các thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết. Đối với các chủ đầu tư không tìm thấy, ông đề nghị cung cấp cho công an để tìm địa chỉ.

Ông Hồ Văn Mười còn yêu cầu các cơ quan chuyên môn "phải thay đổi cách làm việc, nói ít làm nhiều" nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa, tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách là tạo nguồn thu cho ngân sách và giải quyết việc làm cho người dân địa phương.