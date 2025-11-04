Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

6 tổ 'đặc nhiệm' của Lâm Đồng gỡ vướng 'dự án treo'

Quế Hà
Quế Hà
04/11/2025 18:47 GMT+7

Lâm Đồng xây dựng cơ chế tổ 'đặc nhiệm' đi tháo gỡ khó khăn cho từng dự án ngoài ngân sách, gỡ điểm nghẽn pháp lý, đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, huy động vốn... để khắc phục 'dự án treo'.

6 tổ 'đặc nhiệm' gỡ vướng dự án ngoài ngân sách

Ngày 4.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ký quyết định thành lập 6 tổ công tác chuyên trách rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn. Đây được xem là một trong các giải pháp mạnh mẽ nhằm "phá băng" hàng loạt điểm nghẽn từng kéo lùi tiến độ phát triển của tỉnh.

Lâm Đồng thành lập 6 tổ 'đặc nhiệm' gỡ vướng dự án ngoài ngân sách - Ảnh 1.

Nhiều dự án ngoài ngân sách ở Lâm Đồng còn vướng mắc thủ tục pháp lý chưa được tháo gỡ

ẢNH: QUẾ HÀ

Tổ công tác số 1 của UBND tỉnh Lâm Đồng do Phó chủ tịch Lê Trọng Yên làm tổ trưởng. Tổ này có trách nhiệm rà soát 51 dự án cụ thể, trong các lĩnh vực khoáng sản, năng lượng, nông lâm, thủy sản.

Tổ công tác số 2 do Phó chủ tịch Nguyễn Hồng Hải làm tổ trưởng. Tổ này có trách nhiệm rà soát, tháo gỡ khó khăn cho 44 dự án, thuộc các lĩnh vực khu dân cư, khu đô thị, cấp thoát nước, xử lý chất thải, dự án nghĩa trang.

Lâm Đồng thành lập 6 tổ 'đặc nhiệm' gỡ vướng dự án ngoài ngân sách - Ảnh 2.

Nhà máy xử lý rác Phan Thiết (ở xã Tiến Thành) bị phát hiện gây ô nhiễm môi trường khiến phải dừng toàn bộ hoạt động nhiều tháng qua

ẢNH: QUẾ HÀ

Tổ công tác thứ 3 do Phó chủ tịch Võ Ngọc Hiệp làm tổ trưởng với nhiệm vụ được giao là rà soát, tháo gỡ khó khăn cho 49 dự án, thuộc các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, thương mại và xăng dầu.

Tổ công tác thứ 4 do Phó chủ tịch Nguyễn Minh làm tổ trưởng. Tổ này có trách nhiệm rà soát, tháo gỡ khó khăn cho 63 dự án ngoài ngân sách, thuộc các lĩnh vực du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ.

Tổ công tác số 5 do Phó chủ tịch Đinh Văn Tuấn làm tổ trưởng. Tổ này chịu trách nhiệm rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho 46 dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũ và Đắk Nông cũ.

Tổ công tác thứ 6 của UBND tỉnh Lâm Đồng do Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Phúc làm tổ trưởng. Tổ này có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 35 dự án trong các khu công nghiệp của tỉnh.

Lâm Đồng thành lập 6 tổ 'đặc nhiệm' gỡ vướng dự án ngoài ngân sách - Ảnh 3.

Dự án KCN Sơn Mỹ 1 suốt 3 năm qua không giải phóng được mặt bằng

ẢNH: QUẾ HÀ

290 dự án ngoài ngân sách đang 'vướng'

UBND tỉnh cho biết số dự án, địa bàn mà các tổ trực tiếp giải quyết có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Các tổ được trao quyền làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, địa phương, cơ quan chuyên môn để "mở nút" hồ sơ pháp lý, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch, xử lý vướng mắc mặt bằng, tiến độ vốn, thủ tục môi trường. Trường hợp dự án chậm trễ kéo dài, thiếu năng lực, cố tình không triển khai theo cam kết, giữ đất để chuyển nhượng, tổ công tác sẽ tham mưu tỉnh thu hồi theo quy định, tránh thất thoát tài nguyên đất đai, làm mất cơ hội phát triển.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện trên địa bàn có khoảng 290 dự án ngoài ngân sách đang gặp vướng vì nhiều nguyên nhân như thiếu hạ tầng kết nối, giải phóng mặt bằng chậm, vướng pháp lý, năng lực tài chính và nhân lực nhà đầu tư hạn chế. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ đồng bộ, bảo đảm nguồn lực được khai thông, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới của Lâm Đồng sau sáp nhập.

6 phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cùng đi gỡ vướng đất đai, thủ tục đầu tư

6 phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cùng đi gỡ vướng đất đai, thủ tục đầu tư

Lâm Đồng đang tập trung gỡ vướng đất đai, rừng và thủ tục đầu tư cho hàng trăm dự án ngoài ngân sách, nhằm đánh thức khối vốn 'đang ngủ yên' và tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế tỉnh.

