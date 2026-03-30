Ông Hồ Văn Mười tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Sáng 30.3, tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng đã bầu ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Hồ Văn Mười sinh năm 1969, quê Quảng Nam; có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 12.2019, ông được điều động tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Đến tháng 7.2021, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Ngày 24.6.2025, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Hồ Văn Mười giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (tỉnh mới hợp nhất từ Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Thuận) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Hồ Văn Mười giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã bầu ông Lê Trọng Yên (54 tuổi, quê Hưng Yên) giữ chức Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026; các Phó chủ tịch còn lại, gồm: ông Nguyễn Hồng Hải (53 tuổi, quê phường Mũi Né, Lâm Đồng), ông Võ Ngọc Hiệp (59 tuổi, quê Quảng Ngãi), ông Nguyễn Minh (54 tuổi, quê Quảng Ngãi), ông Nguyễn Ngọc Phúc (54 tuổi, quê Thăng Bình, Đà Nẵng) và ông Đinh Văn Tuấn (51 tuổi, quê Hưng Yên).

Các Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: LÂM VIÊN

Kỳ họp HĐND tỉnh Lâm Đồng lần này cũng bầu các Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 16 thành viên, gồm: ông Hoàng Văn Bằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Đỗ Văn Chung, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Võ Thành Công, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế; ông Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh; ông Ngô Kiểm, Chánh thanh tra tỉnh; bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo; ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch; bà Phạm Thị Trà My, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính; ông Đỗ Tấn Sương, Chánh văn phòng UBND tỉnh; ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường; ông Bùi Huy Thành, Giám đốc Sở Dân tộc - Tôn giáo; ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương.



