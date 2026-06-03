Sân bay Liên Khương tạm ngưng khai thác, Đà Lạt kết nối khách qua Cam Ranh

Ngày 3.6, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch 2 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa phối hợp tổ chức chương trình kết nối, hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và liên kết du lịch năm 2026.

Chương trình thu hút hơn 120 đại biểu, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư của hai địa phương tham dự.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh sân bay Liên Khương tạm ngưng khai thác để phục vụ công tác nâng cấp, mở rộng. Đây được xem là hoạt động thiết thực nhằm duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch Lâm Đồng, đồng thời mở rộng kết nối giao thông và sản phẩm du lịch giữa hai địa phương.

Theo ban tổ chức, mục tiêu trọng tâm của chương trình là tăng cường liên kết để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Lâm Đồng bằng đường bộ trong thời gian sân bay Liên Khương tạm đóng cửa.

Trong đó, việc kết nối nguồn khách từ sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đến Đà Lạt (Lâm Đồng) được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu tác động đối với hoạt động du lịch của địa phương.

Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp, Lâm Đồng kết nối đưa du khách từ sân bay Cam Ranh lên Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Hai bên sẽ đẩy mạnh quảng bá các tuyến du lịch liên vùng, khuyến khích doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour kết nối biển - cao nguyên, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi di chuyển từ Khánh Hòa lên Lâm Đồng và ngược lại.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Khánh Hòa đã khảo sát nhiều điểm du lịch, dự án và sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng.

Lâm Đồng hiện có nhiều lợi thế về du lịch nhờ khí hậu ôn hòa quanh năm, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ thống điểm đến nổi tiếng như thác Datanla, hồ Tuyền Lâm, Biệt thự Hằng Nga (Crazy House), Tea Resort Đà Lạt cùng nhiều khu nghỉ dưỡng, sân golf và mô hình du lịch canh nông.

Biệt thự Hằng Nga (Crazy House), điểm tham quan du lịch độc đáo ở Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài các sản phẩm nghỉ dưỡng truyền thống, địa phương còn phát triển mạnh du lịch sinh thái, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm đặc sản địa phương, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch hai tỉnh, cùng 8 biên bản hợp tác giữa các doanh nghiệp của Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Theo nội dung thỏa thuận, hai địa phương sẽ phối hợp quảng bá tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư; chia sẻ thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực thương mại, hai bên thống nhất tăng cường quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản công nghệ cao và các sản phẩm đặc trưng; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối tiêu thụ hàng hóa.

Du khách đến với điểm du lịch canh nông Pupy Farm - Nông Trại Cún (phường Langbiang - Đà Lạt) ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với lĩnh vực du lịch, Lâm Đồng và Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá trên các nền tảng truyền thông của hai địa phương; hỗ trợ tổ chức các chương trình famtrip, presstrip, hội thảo chuyên đề và kết nối doanh nghiệp lữ hành.

Hai bên cũng cam kết tăng cường phối hợp truyền thông, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của mỗi địa phương trên các kênh thông tin chính thức, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.