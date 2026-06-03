Khánh Hòa biến mùa du lịch hè 2026 thành chuỗi đại tiệc văn hóa, thể thao

Ngày 3.6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết trong mùa du lịch hè 2026, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn nhằm thu hút khách đến với xứ Trầm Hương, trải dài liên tục từ tháng 6 đến tháng 8.

Mở đầu chuỗi sự kiện, trong tháng 6, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới". Ngày hội quy tụ khoảng 700 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Chăm đến từ Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và TP.HCM.

Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28.6 tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm diễn ra đêm 26.6, bế mạc đêm 28.6 tại quảng trường 16 Tháng 4 (phường Đông Hải). Cùng thời gian, giải bơi quốc tế Sea Star Nha Trang Bay 2026 (ngày 27 - 28.6) quy tụ khoảng 1.500 vận động viên từ nhiều quốc gia sẽ diễn ra ngay tại bãi biển Nha Trang.

Sang tháng 7, điểm nhấn là Festival biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế". Các sự kiện chính gồm lễ khai mạc đêm 17.7, diễu hành xe hoa du lịch chiều 18.7, chung kết Siêu mẫu và nam vương Việt Nam 2026 tối 18.7, lễ bế mạc và đại nhạc hội quốc tế tối 19.7.

Festival biển Khánh Hòa 2026 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao sôi động ẢNH: BÁ DUY

Hưởng ứng festival còn có Lễ hội văn hóa - ẩm thực yến sào, lễ hội áo dài, giải đua thuyền buồm, giải chạy Nha Trang City Trail lần thứ 1 cùng nhiều hoạt động ẩm thực, thương mại, nghệ thuật đường phố.

Đặc biệt, giữa tháng 8, cuộc thi Miss World lần thứ 73 năm 2026 sẽ đến Khánh Hòa. Các phần thi tổ chức tại Khánh Hòa gồm "Người đẹp tài năng", "Người đẹp thời trang" và "Người đẹp bản lĩnh", cùng hoạt động ghi hình thí sinh tại các điểm văn hóa, du lịch của tỉnh. UBND tỉnh Khánh Hòa hiện đang làm việc với ban tổ chức Miss World để chọn Nha Trang làm địa điểm tổ chức chung kết vào tháng 9.2026.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, gồm 6,3 triệu lượt khách quốc tế và 12,5 triệu lượt khách nội địa, phấn đấu doanh thu khoảng 77.000 tỉ đồng.

5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đã đón khoảng 9,2 triệu lượt khách (trong đó 4,4 triệu lượt khách lưu trú), tăng 52,93% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 65,99%. Doanh thu du lịch ước đạt 33.893 tỉ đồng, tăng 32,95%.

Với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và sắc đẹp tầm quốc tế trải dài suốt ba tháng, Khánh Hòa kỳ vọng tạo sức hút mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, tạo cú hích cho mùa du lịch hè 2026 và hướng tới hoàn thành mục tiêu cả năm.