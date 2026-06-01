Khi nào nước rỉ rác bãi Rù Rì mới được Khánh Hòa xử lý?

Ngày 1.6, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, đưa công trình xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Rù Rì (phường Bắc Nha Trang) vào hoạt động trước ngày 15.8, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng nước rỉ rác âm ỉ chảy ra môi trường mỗi khi mưa kéo dài.

Bãi rác Rù Rì đã đóng cửa từ năm 2014. Đây vốn là bãi rác lộ thiên, công nghệ lạc hậu, không có lớp lót đáy. Khi đóng cửa, đơn vị chức năng đã phủ đất và màng chống thấm lên bề mặt, nhưng lớp đáy không thể cải tạo, phải giữ theo hiện trạng cũ.

Do đó, nước rỉ rác vẫn chảy tràn theo mương xuống suối Cạn khu vực cầu Giăng Dây trên quốc lộ 1. Vào những lần mưa to, nước rỉ rác phát sinh khối lượng lớn, chảy xuống khu dân cư phía dưới rồi thoát ra biển, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Mỗi lần mưa to, nước rỉ rác chảy xuống khu dân cư rồi thoát ra biển khu vực Vĩnh Lương, phường Bắc Nha Trang, gây ô nhiễm môi trường (ảnh chụp tháng 11.2025) ẢNH: BÁ DUY

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, theo thiết kế, một phần nước rỉ rác phát sinh sẽ được thu gom về hố bơm Rù Rì, sau đó chuyển về trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa. Công suất thiết kế ban đầu của trạm là 186 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, hiện lượng nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì và bãi chôn lấp Lương Hòa trung bình 216 m3/ngày đêm, cộng thêm nước mưa bất thường từ thượng nguồn đổ về nên nhiều thời điểm gây quá tải trong thu gom, xử lý.

Trong khi đó, bãi chôn lấp chất thải rắn Lương Hòa đang hoạt động rộng 42 ha, trong đó diện tích các ô chôn lấp là 12,8 ha, xử lý rác cho toàn bộ khu vực Nha Trang với khối lượng trung bình khoảng 620 tấn/ngày. Theo UBND phường Bắc Nha Trang, với khối lượng rác như hiện nay, dự kiến cuối năm 2027 bãi chôn lấp này sẽ đầy và phải đóng cửa.

Khu vực bãi rác Rù Rì và bãi chôn lấp rác Lương Hòa tại phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Trước thực trạng trên, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ban, ngành, địa phương đã nhiều lần khảo sát thực tế, mời các chuyên gia môi trường họp bàn phương án xử lý trước mắt và lâu dài.

Cuối tháng 4.2026, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định bổ sung nhiệm vụ "Xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Rù Rì", sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2026. Nhiệm vụ này nhằm điều tra, khảo sát, lập phương án và triển khai xây dựng công trình, biện pháp xử lý ô nhiễm tại bãi rác Rù Rì.

Công trình dự kiến gồm các đập tràn, mương dẫn nước rỉ rác, hồ sinh học kết hợp thực vật thủy sinh, nhằm hạn chế ô nhiễm cho khu dân cư hạ nguồn và giảm chi phí bơm nước thải về trạm xử lý Lương Hòa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền yêu cầu Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ, bố trí kinh phí, triển khai trong đầu tháng 6 và hoàn thành đưa công trình vào hoạt động trước ngày 15.8.

UBND tỉnh cũng thống nhất chủ trương chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành bãi chôn lấp và trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa từ Sở Xây dựng về UBND phường Bắc Nha Trang, điều chuyển nguyên trạng nhân sự để hệ thống hoạt động liên tục 24/24 giờ, không gián đoạn.