Phát hiện bộ xương người mắc kẹt trên gành đá tại Khánh Hòa

Bá Duy
31/05/2026 14:08 GMT+7

Ngư dân phát hiện một thi thể đã phân hủy chỉ còn bộ xương tại khu vực gành đá hẻo lánh ven biển ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Lực lượng chức năng đang khám nghiệm pháp y để xác minh danh tính.

Sáng 31.5, Công an phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và xác minh danh tính một bộ xương người được phát hiện tại khu vực Bãi Ngắn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30.5, một số ngư dân khi ra khu vực gành đá tiếp giáp biển thuộc Bãi Ngắn thì phát hiện một thi thể đã phân hủy, liền báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng Công an phường Bắc Cam Ranh cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.

Phát hiện bộ xương người mắc kẹt trên gành đá tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Thi thể đã phân hủy được người dân phát hiện tại khu vực gành đá Bãi Ngắn, phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa)

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương cùng một số mảnh quần áo phai màu, mục nát. Nạn nhân được xác định là nam giới. Do vị trí phát hiện nằm ở khu vực gành đá hẻo lánh, tiếp giáp biển, ít người qua lại nên thời gian nạn nhân tử vong có thể đã từ nhiều ngày trước.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khám nghiệm pháp y, kiểm tra dấu vết trên quần áo và các vật dụng xung quanh để xác định danh tính, nguyên nhân tử vong. Các cơ quan chức năng cũng rà soát danh sách người mất tích trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận trong thời gian gần đây để đối chiếu.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân, cung cấp ngay cho cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ điều tra, làm rõ.

Phát hiện bộ xương người trong rừng sâu Quảng Ngãi

Lên rừng tìm cây thuốc, người dân phát hiện một bộ xương người nên đã báo cho cơ quan chức năng.

