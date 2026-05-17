Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra vụ phát hiện bộ xương người trong khuôn viên công ty ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
17/05/2026 16:50 GMT+7

Một bộ xương người được phát hiện giữa bãi cỏ um tùm trong khu đất trống ở phường Linh Xuân (TP.HCM) từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa rõ lai lịch nạn nhân. Công an TP.HCM đang phát thông báo tìm thân nhân để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 17.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ phát hiện bộ xương người tại khu đất trống thuộc khuôn viên Công ty Đất Xanh, phường Linh Xuân.

Điều tra vụ phát hiện bộ xương người trong khuôn viên công ty ở TP.HCM - Ảnh 1.

Nơi bộ xương được phát hiện

ẢNH: CACC

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 13 giờ 15 ngày 7.6.2018, anh N.M.T (39 tuổi, ở phường Linh Xuân) vào khu đất trống thuộc khuôn viên Công ty Đất Xanh tại địa chỉ số 501 quốc lộ 1 để bẫy chim thì phát hiện nhiều phần xương nghi là xương người nằm giữa bãi cỏ um tùm phía sau khu đất nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, thu thập dấu vết phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là bộ xương người, nạn nhân là nam giới trong tình trạng phân hủy mạnh. Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần đùi sọc ca rô trắng đen, áo thun ngắn tay màu trắng. Khu vực phát hiện bộ xương nằm sâu trong đám cỏ dại, ít người qua lại.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân nói trên liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Công, Đội 3 Phòng PC01 Công an TP.HCM, địa chỉ số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, số điện thoại 0937.349.345 để phối hợp giải quyết.

Tin liên quan

Phát hiện bộ xương người tại bìa rừng, nghi đã tử vong nhiều tháng

Phát hiện bộ xương người tại bìa rừng, nghi đã tử vong nhiều tháng

Người dân phát hiện một bộ xương người ở khu vực bìa rừng xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi). Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và xác minh danh tính nạn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

xương người Công An TP.HCM khu đất trống phường Linh Xuân Điều Tra phát hiện bộ xương người phát hiện bộ xương người ở tp.hcm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận