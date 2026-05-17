Điều tra vụ phát hiện bộ xương người trong khuôn viên công ty ở TP.HCM

Ngày 17.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ phát hiện bộ xương người tại khu đất trống thuộc khuôn viên Công ty Đất Xanh, phường Linh Xuân.

Nơi bộ xương được phát hiện ẢNH: CACC

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 13 giờ 15 ngày 7.6.2018, anh N.M.T (39 tuổi, ở phường Linh Xuân) vào khu đất trống thuộc khuôn viên Công ty Đất Xanh tại địa chỉ số 501 quốc lộ 1 để bẫy chim thì phát hiện nhiều phần xương nghi là xương người nằm giữa bãi cỏ um tùm phía sau khu đất nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, thu thập dấu vết phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là bộ xương người, nạn nhân là nam giới trong tình trạng phân hủy mạnh. Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần đùi sọc ca rô trắng đen, áo thun ngắn tay màu trắng. Khu vực phát hiện bộ xương nằm sâu trong đám cỏ dại, ít người qua lại.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân nói trên liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Công, Đội 3 Phòng PC01 Công an TP.HCM, địa chỉ số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, số điện thoại 0937.349.345 để phối hợp giải quyết.