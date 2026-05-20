Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm trong vụ người phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ ở Khánh Hòa

Bá Duy
20/05/2026 16:19 GMT+7

Công an Khánh Hòa vừa bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại phường Ba Ngòi sau nhiều ngày truy tìm.

Ngày 20.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa bắt giữ Lê Dương Nghĩa (34 tuổi, ở phường Nam Nha Trang) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nghĩa được xác định là nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại phường Ba Ngòi.

Theo cơ quan công an, khoảng 10 giờ cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ Lê Dương Nghĩa khi nghi phạm đang lẩn trốn tại phường Tây Nha Trang.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận ngày 13.5 đã dùng dao đâm bà L.T.K.T (55 tuổi, ở xã Cam Lâm) tử vong tại nhà nghỉ K.V, thuộc tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi.

Lê Dương Nghĩa bị bắt giữ để điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 14.5, chủ nhà nghỉ K.V phát hiện bà L.T.K.T tử vong trên giường trong một phòng của nhà nghỉ. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân có vết thương sâu ở vùng ngực trái, dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định khuya 12.5, Nghĩa cùng bà T. đi trên một xe máy đến thuê phòng nghỉ qua đêm tại nhà nghỉ K.V. Trưa hôm sau, cả hai ra ngoài mua cơm mang về phòng ăn, đồng thời mua gần 20 lon bia tại nhà nghỉ để sử dụng.

Đến khuya 13.5, sau khi ra tay sát hại nạn nhân, Nghĩa một mình điều khiển xe máy rời khỏi nhà nghỉ, bỏ lại bà T. trong phòng. Chiều tối 14.5, khi thấy bà T. không có động tĩnh suốt nhiều giờ, chủ nhà nghỉ nhiều lần gọi cửa nhưng không có phản hồi, buộc phải dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trên giường.

Công an phường Ba Ngòi nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y ngay trong đêm.

Ngày 18.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy tìm Lê Dương Nghĩa để điều tra nguyên nhân tử vong của bà T.

Công an Khánh Hòa điều tra vụ một phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ

Công an Khánh Hòa đang truy tìm người đàn ông đi cùng để điều tra vụ người phụ nữ 55 tuổi tử vong trong nhà nghỉ ở phường Ba Ngòi.

