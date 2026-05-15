Công an Khánh Hòa điều tra vụ một phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ

Ngày 15.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã xác định danh tính người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ K.V (ở tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi) là bà L.T.K.T (55 tuổi, ở xã Cam Lâm).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có vết thương sâu ở vùng ngực trái, tử vong do mất máu cấp.

Theo thông tin ban đầu, khuya 12.5, một người đàn ông chở theo một phụ nữ bằng xe máy đến nhà nghỉ K.V thuê phòng nghỉ qua đêm. Trưa hôm sau, cả hai ra ngoài mua cơm mang về phòng ăn, đồng thời mua gần 20 lon bia tại nhà nghỉ để sử dụng.

Đến khuya cùng ngày, người đàn ông một mình điều khiển xe máy rời khỏi nhà nghỉ, để người phụ nữ ở lại trong phòng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra tối 14.5 ẢNH: CTV

Chiều tối 14.5, thấy người phụ nữ thuê phòng không ra ngoài, đồng thời bên trong phòng không có tiếng động, chủ nhà nghỉ nhiều lần gọi cửa nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra thì phát hiện bà T. đã tử vong trên giường.

Nhận tin báo về vụ người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ, Công an phường Ba Ngòi nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ngay trong đêm. Đến rạng sáng 15.5, cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương truy tìm nam thanh niên đi cùng nạn nhân trước đó để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ nói trên.