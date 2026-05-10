Phát hiện thư tuyệt mệnh vụ 2 người tử vong bất thường ở Khánh Hòa

Bá Duy
10/05/2026 13:29 GMT+7

Bức thư tuyệt mệnh với nội dung do ghen tuông được tìm thấy tại hiện trường, hé lộ nguyên nhân vụ 2 người tử vong trong nhà bên quốc lộ 1, xã Vạn Hưng (Khánh Hòa).

Ngày 10.5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ 2 người tử vong tại căn nhà bên quốc lộ 1, xã Vạn Hưng, lực lượng chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do ông N.X.H (54 tuổi, ở xã Vạn Ninh) để lại tại tủ phòng khách, với nội dung do ghen tuông.

Theo thông tin ban đầu, bà Đ.T.T.V (51 tuổi, ở xã Vạn Hưng) sống một mình tại nhà riêng, có mối quan hệ tình cảm cùng lúc với ông N.X.H và ông L.X.N (58 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang). Tối 7.5, ông N. lái ô tô chở bà V. từ Nha Trang về nhà tại xã Vạn Hưng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi tại căn nhà trên quốc lộ 1, thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng (Khánh Hòa)

Đến chiều 8.5, sau khi ông N. rời đi, ông H. đi xe máy đến nhà bà V. Tại đây, 2 người xảy ra cãi vã xoay quanh mối quan hệ. Ông H. sau đó dùng dây siết cổ bà V. tử vong tại phòng ngủ, rồi để lại thư tuyệt mệnh và treo cổ tự tử ngay trong căn nhà.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 11 giờ ngày 9.5, người dân phát hiện căn nhà có nhiều dấu hiệu bất thường và báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phát hiện 2 người đã tử vong. Hiện trường ngay lập tức được phong tỏa để lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.

