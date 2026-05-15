Nắng nóng tại Khánh Hòa, có nơi gần 39 độ C

Ngày 15.5, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 24 giờ qua, toàn tỉnh xảy ra nắng nóng, trong đó vùng núi và khu vực phía nam, phía tây tỉnh có nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất đo được tại trạm Khánh Trung là 38,9 độ C, Phước Thái 38,4 độ C, Ma Nới 37,2 độ C và Vạn Bình 35,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày dao động 35 - 45%.

Dự báo nắng nóng tại Khánh Hòa ngày 15.5 ẢNH: KTTV KHÁNH HÒA

Theo đó, trong ngày 15.5, nắng nóng tiếp tục duy trì trên địa bàn tỉnh, vùng núi và phía nam tỉnh Khánh Hòa, cục bộ có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37,5 độ C. Thời gian nhiệt độ vượt 35 độ C kéo dài từ 10 đến 16 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm giảm thấp làm tăng nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy cao nhu cầu sử dụng điện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm nắng nóng ẢNH: BÁ DUY

Người dân lưu ý nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, đặc biệt trên bề mặt bê tông, đường nhựa có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2 - 4 độ C, thậm chí hơn tùy điều kiện mặt đệm. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm nắng, bổ sung đủ nước và chú ý các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể khi làm việc dưới trời nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng còn khả năng duy trì trong 2 - 4 ngày tới, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1.