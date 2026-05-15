Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Nắng nóng tại Khánh Hòa, có nơi gần 39 độ C

Bá Duy
Bá Duy
15/05/2026 10:10 GMT+7

Đợt nắng nóng gay gắt đang bao phủ nhiều vùng Khánh Hòa, với nhiệt độ thực đo tại một số trạm khí tượng vượt ngưỡng 38 độ C, mức nguy hiểm với sức khỏe và nguy cơ cháy rừng.

Ngày 15.5, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 24 giờ qua, toàn tỉnh xảy ra nắng nóng, trong đó vùng núi và khu vực phía nam, phía tây tỉnh có nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất đo được tại trạm Khánh Trung là 38,9 độ C, Phước Thái 38,4 độ C, Ma Nới 37,2 độ C và Vạn Bình 35,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày dao động 35 - 45%.

Nắng nóng tại Khánh Hòa, có nơi gần 39 độ C- Ảnh 1.

Dự báo nắng nóng tại Khánh Hòa ngày 15.5

ẢNH: KTTV KHÁNH HÒA

Theo đó, trong ngày 15.5, nắng nóng tiếp tục duy trì trên địa bàn tỉnh, vùng núi và phía nam tỉnh Khánh Hòa, cục bộ có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37,5 độ C. Thời gian nhiệt độ vượt 35 độ C kéo dài từ 10 đến 16 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm giảm thấp làm tăng nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy cao nhu cầu sử dụng điện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nắng nóng tại Khánh Hòa, có nơi gần 39 độ C- Ảnh 2.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm nắng nóng

ẢNH: BÁ DUY

Người dân lưu ý nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, đặc biệt trên bề mặt bê tông, đường nhựa có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2 - 4 độ C, thậm chí hơn tùy điều kiện mặt đệm. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm nắng, bổ sung đủ nước và chú ý các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể khi làm việc dưới trời nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng còn khả năng duy trì trong 2 - 4 ngày tới, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1.

Tin liên quan

Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và đột quỵ

Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và đột quỵ

Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao phủ vùng núi phía tây và phía nam tỉnh Khánh Hòa, nhiệt độ cao nhất có thể vượt 37 độ C trong ngày 10.5, làm tăng nguy cơ cháy rừng và đe dọa sức khỏe người dân khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng Khánh Hòa dự báo thời tiết Thời tiết Khánh Hòa Cháy rừng nắng nóng tại Khánh Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận