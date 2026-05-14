Đề xuất làm sớm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Sáng 14.5, tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031), HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Đây là dự án quan trọng quốc gia, thuộc diện Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Trước đó, ngày 30.3, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua nghị quyết thống nhất để Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền và cam kết bố trí 768 tỉ đồng từ ngân sách địa phương cho phần giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, dự án là trục ngang chiến lược kết nối vùng Tây nguyên với duyên hải Nam Trung bộ, tạo động lực phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng cho cả hai tỉnh.

Ông Nhân cho biết, dù quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia xác định dự án triển khai sau năm 2030, song Khánh Hòa và Lâm Đồng đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện sớm hơn nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối liên vùng và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ giữa Nha Trang và Đà Lạt.

Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam phía đông tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.058 tỉ đồng, gồm nhà đầu tư tư nhân góp 8.772 tỉ đồng (35%) và vốn nhà nước 16.286 tỉ đồng (65%), trong đó ngân sách tỉnh Khánh Hòa tối đa 1.500 tỉ đồng, ngân sách tỉnh Lâm Đồng 768 tỉ đồng, phần còn lại 14.018 tỉ đồng kiến nghị bố trí từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030.

Mức vốn ngân sách tỉnh Khánh Hòa tham gia được nâng từ 403 tỉ đồng theo nghị quyết tháng 9.2025 lên tối đa 1.500 tỉ đồng, phục vụ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và tham gia một phần vốn xây dựng công trình.

Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được phân chia thành 3 dự án thành phần: xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức PPP; bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn qua Khánh Hòa và đoạn qua Lâm Đồng đều theo phương thức đầu tư công.

Tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có tổng chiều dài 80,8 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22 - 24,75 m, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/giờ. Điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam phía đông tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), điểm cuối tại ngã ba Đarahoa (Lâm Đồng).

Đoạn qua Khánh Hòa khoảng 44 km, đoạn qua Lâm Đồng khoảng 36,8 km. Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 627 ha, trong đó đất rừng chiếm khoảng 490 ha.

Đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C dài khoảng 30 km, địa hình quanh co, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa ẢNH: BÁ DUY

Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được xác định là giải pháp căn cơ cho bài toán giao thông kết nối hai vùng. Quốc lộ 27C hiện là tuyến độc đạo nối Nha Trang với Đà Lạt, với đèo Khánh Lê dài khoảng 30 km, địa hình quanh co, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa. Dự báo đến năm 2029 - 2030, lưu lượng xe đạt 9.800 - 10.900 PCU, vượt khả năng thông hành tối đa khoảng 10.000 PCU, tức tuyến sẽ mãn tải trước năm 2030.

Khi cao tốc hoàn thành, thời gian di chuyển Nha Trang - Đà Lạt rút ngắn còn khoảng 1,5 - 2 giờ, thay vì 3,5 - 4 giờ như hiện nay, mở ra không gian phát triển du lịch kết nối biển và cao nguyên, đồng thời hình thành trục ngang chiến lược nối duyên hải Nam Trung bộ với vùng Tây nguyên.