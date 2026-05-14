Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa lập tổ liên ngành, mở đường dây nóng chống săn bắt chim yến

Phúc Nguyễn
14/05/2026 10:25 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa lập tổ liên ngành, mở đường dây nóng và triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn nạn săn bắt chim yến trái phép đang diễn biến phức tạp tại địa phương.

Ngày 13.5, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan và Công ty Yến sào Khánh Hòa để đánh giá tình hình, triển khai giải pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chủ trì cuộc họp triển khai giải pháp ngăn chặn săn bắt chim yến

Theo báo cáo tại cuộc họp, dù toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống nạn săn bắt chim yến và thành lập 51 tổ phản ứng nhanh, việc xử lý vi phạm ở một số địa phương vẫn chưa quyết liệt, thiếu tính răn đe.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa phát hiện 52 vụ săn bắt chim yến trái phép, thu giữ 119 tấm lưới với tổng chiều dài hơn 10.000 mét. Các vụ việc tập trung tại các xã, phường như Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng cùng nhiều khu vực ven đầm, hồ, cánh đồng trống.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình trạng săn bắt chim yến đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể chim yến tự nhiên, tác động trực tiếp đến sản lượng yến đảo, đa dạng sinh học và thương hiệu quốc gia Yến sào Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng giải cứu chim yến mắc lưới

Tại cuộc họp, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, kiến nghị phòng văn hóa các xã, phường tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại khu dân cư, tổ dân phố; đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ phản ứng nhanh.

Bà Vân cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác tuần tra, tháo gỡ lưới, xử lý nghiêm các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, phát biểu tại cuộc họp

Kiến nghị đưa chim yến vào danh mục động vật cần bảo tồn

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trịnh Minh Hoàng yêu cầu khẩn trương thành lập tổ liên ngành kiểm tra việc thực thi tại cơ sở. Đồng thời giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa chim yến vào danh mục động vật cần bảo tồn để có chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với hành vi săn bắt chim yến trái phép.

Bên cạnh đó, ông Hoàng còn đề nghị Công ty Yến sào Khánh Hòa và ngành nông nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ chim yến tự nhiên.

Các địa phương được yêu cầu huy động lực lượng công an xã tham gia hỗ trợ để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh; đồng thời rà soát, xác định những đối tượng thường xuyên vi phạm để tổ chức giáo dục, răn đe.

Đảo yến Hòn Nội nằm trong vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), nổi tiếng là "thủ phủ" của loài chim yến

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng thống nhất thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/7 nhằm tiếp nhận tin báo tố giác hành vi săn bắt chim yến. Song song đó, các nhà hàng, cơ sở thu mua được yêu cầu ký cam kết tuyệt đối không tiêu thụ chim yến hoang dã, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên đặc hữu của tỉnh Khánh Hòa.

Khi phát hiện các trường hợp săn bắt chim yến trái phép, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại: 0813020264 - Phòng Quản lý bảo vệ Công ty Yến sào Khánh Hòa hoặc nhắn tin qua Fanpage Yến sào Khánh Hòa để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

