Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và đột quỵ

Ngày 10.5, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết ngày hôm qua (9.5), khu vực phía nam và vùng núi phía tây tỉnh xảy ra nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất đo được tại trạm Ma Nới 37,6 độ C, Phan Rang 35,9 độ C, Phước Thái 36,8 độ C và Cam Ranh 35,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong khoảng 35 - 50%.

Ngày 10.5, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ nắng nóng trong những ngày tới

Theo dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của rìa xa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại vùng núi phía tây, tây nam và phía nam tỉnh. Nhiệt độ cao nhất tại vùng núi phổ biến 35 - 37 độ C, cục bộ có nơi cao hơn, tập trung trong khung giờ 11 - 15 giờ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong khoảng 35 - 40%.

Cơ quan khí tượng Khánh Hòa lưu ý nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2 - 4 độ C, thậm chí hơn, tùy điều kiện mặt đệm như bê tông và đường nhựa.

Người dân cần đề phòng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao

Nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cần đề phòng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Nắng nóng được dự báo tiếp tục kéo dài trong các ngày tiếp theo, ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.