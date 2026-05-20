Cần bơm bê tông bị gãy va trúng 3 người, 1 thợ xây tử vong

Ngày 20.5, UBND phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cần bơm bê tông bị gãy khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 15 cùng ngày, xe bơm bê tông đậu trên đường Biên Cương, trước căn nhà số 6 Biên Cương (khu phố 4, phường Bồng Sơn) để bơm bê tông phục vụ sửa chữa căn nhà liền kề.

Trong lúc thi công, cần bơm bê tông bị gãy đổ, va trúng 3 người đang làm việc tại hiện trường. Thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài 3 nạn nhân còn có nhiều công nhân khác đang thi công gần khu vực cần bơm bê tông hoạt động.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, một nam thợ xây khoảng 46 tuổi (ở phường Bồng Sơn) đã tử vong do vết thương quá nặng. Hai người còn lại đang được điều trị, theo dõi sức khỏe.

Hiện Công an phường Bồng Sơn cùng các đơn vị chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên.