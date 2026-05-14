Festival biển Khánh Hòa 2026: Đại tiệc mùa hè kỳ vọng thu hút 800.000 du khách

Ngày 13.5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức Festival biển Khánh Hòa 2026 với quy mô cấp quốc gia, chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế", hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch lớn nhất mùa hè năm sau của địa phương.

Theo kế hoạch, Festival biển Khánh Hòa 2026 diễn ra từ ngày 17 - 19.7 tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng kéo dài từ ngày 10.7 - 10.8. Đây là sự kiện có sự tham gia của nhiều bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành trong nước cùng các đối tác ngoại giao quốc tế của Khánh Hòa.

Festival biển Khánh Hòa 2026 gồm gần 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và nghệ thuật. Trong đó, 4 sự kiện chính được kỳ vọng tạo sức hút lớn với người dân và du khách.

Lễ khai mạc diễn ra tối 17.7. Điểm nhấn tiếp theo là lễ hội Carnival - diễu hành xe hoa du lịch chủ đề "Hoa biển Nha Trang" vào chiều 18.7 với khoảng 2.000 người tham gia cùng 26 xe hoa diễu hành dọc đường Trần Phú.

Tối cùng ngày, chung kết Siêu mẫu và Nam vương Việt Nam 2026 kết hợp trình diễn thời trang, ca nhạc với chủ đề "Runway to the world - Bước ra thế giới" sẽ được tổ chức. Lễ bế mạc và đại nhạc hội quốc tế "Unite the Continents - Khánh Hòa vòng tay bè bạn năm châu" vào tối 19.7.

Sẽ có gần 30 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc tại Festival biển Khánh Hòa 2026 ẢNH: BÁ DUY

Ngoài các chương trình chính, Festival biển Khánh Hòa 2026 còn có nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, giải trí và thương mại đặc sắc như giải đua thuyền buồm Khánh Hòa 2026; lễ hội văn hóa - ẩm thực yến sào Khánh Hòa; lễ hội áo dài Việt Nam; lễ hội diều khổng lồ; tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP; hội chợ thương mại - văn hóa ẩm thực "Vị ngon phố biển - giai điệu mùa hè"; lễ hội trái cây Lâm Sơn - Khánh Hòa 2026.

Chuỗi hoạt động giới thiệu di sản văn hóa cũng được chú trọng với các không gian trưng bày, thực hành gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp và trầm hương Khánh Hòa - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026; các chương trình kích cầu du lịch và kết nối B2B giữa doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển 2025 tại Khánh Hòa góp phần đón hơn 667.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có 290.000 lượt khách lưu trú ẢNH: BÁ DUY

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các hoạt động tại Festival biển Khánh Hòa 2026 phải được tổ chức đặc sắc, phong phú, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế; đồng thời tạo thêm các sản phẩm du lịch mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban tổ chức đặt mục tiêu Festival biển Khánh Hòa 2026 sẽ thu hút từ 600.000 đến 800.000 công chúng và du khách trong, ngoài nước, qua đó quảng bá hình ảnh Khánh Hòa và tạo động lực tăng trưởng cho ngành du lịch hè 2026.