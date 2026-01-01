Tái hiện lễ Ban sóc triều Nguyễn, khởi động Festival Huế 2026

Sáng nay 1.1, tại Quảng trường Ngọ môn, Đại nội Huế, UBND TP.Huế tổ chức lễ công bố Festival Huế 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc.



Điểm nhấn của lễ công bố Festival Huế 2026 là hoạt động tái hiện lễ Ban sóc triều Nguyễn, đây cũng là hoạt động đầu tiên của kỳ Festival Huế này.

Lễ Ban sóc được tái hiện ở Ngọ môn, Đại nội Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ban sóc là nghi lễ phát lịch ngày xưa của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch. Hằng năm, sau khi nha Khâm Thiên giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức Lễ Ban sóc dưới sự điều hành của quan viên ở bộ Lễ và Khâm Thiên giám. Lịch được tiến vào hoàng cung để hoàng gia dùng và phát cho các quan ở kinh thành, các địa phương nhằm phân phát lại trong dân chúng sử dụng.

Hàng trăm diễn viên tham gia ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các nghi lễ được tái hiện trang nghiêm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Du khách tham quan di tích Huế ngày đầu năm thích thú khi chứng kiến lễ Ban sóc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Festival Huế 2026 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nghi thức các quan nhận lịch năm mới ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cuối cùng là nghi thức tặng lịch cho đại biểu và du khách ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lễ Ban sóc vốn được tổ chức ở sân điện Thái Hòa. Đến năm Tân Sửu 1841, lần đầu tiên lễ Ban sóc được vua Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn. Nhiều năm nay, lễ hội này được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tái hiện vào ngày đầu năm dương lịch. Hoạt động thể tinh thần nhân văn của người xưa và là dịp để du khách, người dân Huế cùng trải nghiệm với di sản cố đô Huế trong ngày đầu năm.

Festival Huế 2026 với 80 hoạt động kéo dài trong năm

Phát biểu công bố Festival Huế 2026, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (Phó trưởng ban thường trực Festival Huế 2026), cho biết Festival Huế 2026 sẽ được tổ chức với 80 hoạt động liên tục, kéo dài trong suốt năm.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (Phó trưởng ban thường trực Festival Huế 2026) phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo đó, lễ hội mùa xuân trải dài 3 tháng đầu năm, bao gồm các lễ hội mang tính chất tái hiện nghi lễ cung đình, lễ hội dân gian truyền thống đặc thù, cùng nhiều chương trình tết Huế phong phú, đặc sắc qua những phong tục đón tết, những không gian văn hóa tết truyền thống, các hoạt động vui chơi giải trí ngày xuân của kinh đô xưa…

Từ tháng 4 - 6 là lễ hội mùa hạ, lấy Tuần lễ Festival Huế 2026 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" làm điểm nhấn. Đây là chuỗi các sự kiện, chương trình cao điểm hội tụ những nét đặc trưng của di sản văn hóa Huế cùng các sắc màu của đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Festival Huế 2026 sẽ được tổ chức với 80 hoạt động liên tục, kéo dài trong năm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Từ tháng 7 - 9 là lễ hội mùa thu có điểm nhấn là các hoạt động vui tết trung thu, đèn lồng Huế 2026 kết hợp với các hoạt động trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, quảng diễn múa lân cùng các chương trình nghệ thuật hấp dẫn.

Cuối cùng lễ hội mùa đông sẽ tổ chức một số hoạt động lễ hội mới tạo cho không khí mùa đông xứ Huế sôi động, ấm áp hơn, đồng thời tạo ra các loại hình vui chơi, giải trí cho du khách thưởng ngoạn trong thời gian lưu lại cố đô Huế với điểm nhấn là các chương trình âm nhạc và chương trình countdown chào đón năm mới tiếp theo.

Lãnh đạo UBND TP.Huế cùng những du khách đầu tiên tham quan Đại nội Huế ngày đầu năm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Hoàng Việt Trung nhấn mạnh, Festival Huế 2026 là cơ hội để các di sản văn hóa Huế được tập trung quảng bá giá trị, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mà hạt nhân là các di sản thế giới ở cố đô.