Đà Lạt nhận 2 giải thưởng Festival châu Á năm 2025

Tối 20.3, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Festival toàn cầu năm 2025, tổ chức tại Trung tâm hội nghị HICO ở Gyeongju (Hàn Quốc), TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vinh dự nhận cùng lúc 2 giải thưởng Festival châu Á 2025.

Quang cảnh đêm trao giải thưởng Lễ hội châu Á năm 2025 ẢNH: CTV

Cụ thể, Đà Lạt được trao giải thưởng Festival Hoa và Vườn châu Á 2025 (Asia Flower and Garden Festival of 2025) cùng Giải thưởng Đỉnh cao châu Á (Asia Pinnacle Awards) ở hạng mục Festival thân thiện với môi trường nhất (Best Eco-Friendly Festival) do Hiệp hội Festival và sự kiện quốc tế châu Á (IFEA ASIA) bình chọn.

Tham dự Hội nghị thượng đỉnh Festival toàn cầu năm 2025, với chủ đề "Lễ hội, di sản văn hóa thế giới và nền kinh tế về đêm", có ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cùng ông Trần Đức Nam, Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Lạt, ông Tô Xuân Hải, Phó chánh văn phòng HĐND và UBND TP.Đà Lạt.

Ông Nguyễn Văn Sơn (phải) - Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt nhận giải thưởng Festival châu Á 2025 ẢNH: CTV

Từ Hàn Quốc, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết thêm, nhân Hội nghị thượng đỉnh Festival toàn cầu năm 2025, tại Gyeongju đã diễn ra các lễ hội và sự kiện rất ấn tượng. Trước khi đoàn TP.Đà Lạt đến Hàn Quốc nhận giải thưởng đã gửi nhiều ảnh và video về TP.Đà Lạt, các kỳ tổ chức Festival Hoa Đà Lạt, các sự kiện âm nhạc để ban tổ chức trình chiếu tại lễ trao giải.

Giải thưởngFestival Hoa và Vườn châu Á 2025 (Asia Flower and Garden Festival of 2025) được trao cho TP.Đà Lạt ẢNH: CTV

Từ năm 2005 đến nay, TP.Đà Lạt đã 10 lần tổ chức Festival Hoa. Mỗi kỳ Festival Hoa Đà Lạt đều mang chủ đề và thông điệp riêng, điều này góp phần định hình thương hiệu cho Đà Lạt là "Thành phố Festival Hoa Việt Nam".

Năm 2023, Đà Lạt được công nhận là thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO, năm 2024 Đà Lạt vào Top 5 thành phố Festival ấn tượng nhất châu Á.