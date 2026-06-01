Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khánh Hòa ra mắt series phim quảng bá du lịch hè 2026

Bá Duy
01/06/2026 14:49 GMT+7

Thông qua series phim kể chuyện văn hóa, Khánh Hòa kỳ vọng quảng bá hình ảnh điểm đến theo hướng mới mẻ, góp phần thu hút du khách và tạo động lực cho mùa du lịch hè năm nay.

Sáng 1.6, Vietravel Khánh Hòa phối hợp cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt dự án truyền thông "Chạm hè Khánh Hòa 2026", nhằm đẩy mạnh quảng bá du lịch hè của địa phương.

Khánh Hòa ra mắt dự án "Chạm hè Khánh Hòa 2026" để hút khách du lịch hè

Dự án có sự tham gia của cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan báo chí địa phương. Theo đó, Vietravel Khánh Hòa phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa sản xuất series phim quảng bá du lịch tỉnh, trong khi Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch chịu trách nhiệm định hướng nội dung quảng bá phù hợp chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Các tập phim sẽ phát sóng trên kênh KTV và đăng tải trên Fanpage, YouTube, Zalo của hai đơn vị.

Khác với những video quảng bá thông thường, dự án được xây dựng theo hướng kể chuyện bằng hình ảnh, kết hợp trải nghiệm thực tế với chiều sâu văn hóa. Nội dung xoay quanh ba hành trình: "Chạm vào di sản" khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử; "Chạm vào trải nghiệm" với những cung đường, góc nhìn mới về các điểm đến quen thuộc; và "Chạm vào cảm xúc" thể hiện vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên và con người.

Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 Lê Phương Khánh Như, người con của đất Khánh Hòa, cùng Hoa khôi Nguyễn Thảo Vy sẽ đồng hành xuyên suốt series, dẫn dắt khán giả khám phá các địa danh đặc sắc như tháp Bà Ponagar, tháp Pô Klong Garai, làng gốm Bàu Trúc, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, quần thể Vinpearl trên đảo Hòn Tre, nhà hát Đó, bến du thuyền Ana Marina hay cánh đồng điện gió Đầm Nại... Song song, Vietravel Khánh Hòa sẽ xây dựng các tuyến tour mới đa trải nghiệm và đồng hành cùng các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Vietravel, cho rằng du khách ngày nay không chỉ tìm kiếm địa điểm đẹp mà còn mong muốn trải nghiệm văn hóa và kết nối với cộng đồng địa phương. "Dự án được xây dựng với mong muốn kể những câu chuyện mới về Khánh Hòa, giúp du khách chạm vào giá trị văn hóa, trải nghiệm, cảm xúc và con người của vùng đất này", bà Hoàng chia sẻ.

Series phim "Chạm hè Khánh Hòa 2026" sẽ dẫn dắt khán giả khám phá các địa danh đặc sắc của Khánh Hòa

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Khánh Hòa, đánh giá cao sự chủ động của Vietravel Khánh Hòa. Ông cho rằng du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng tìm kiếm những hành trình "chậm lại" để kết nối với thiên nhiên và hòa mình vào đời sống bản địa. "Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ tạo nên một cú hích ấn tượng cho mùa du lịch hè năm nay, góp phần định vị thương hiệu Khánh Hòa là điểm đến của những trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa giàu bản sắc", ông Tiến bày tỏ.


Du lịch hè bắt đầu tăng nhiệt

Cùng với sự "chia lửa" của tàu hỏa, đường bộ bên cạnh hàng không, du lịch hè đang bước vào mùa cao điểm với sự lên ngôi của nhiều xu hướng mới, trải nghiệm mới.

