'Nóng' du lịch hè

Tour nội địa ngắn ngày lên ngôi

Từ đầu tháng 5, chị Nguyễn Thị Minh Anh (38 tuổi, ở TP.HCM) đã chốt xong tour gia đình 4 ngày 3 đêm đi Đà Nẵng vào đầu tháng 6 để "săn" pháo hoa quốc tế. Ban đầu, gia đình chị dự tính đi nước ngoài, nhưng sau khi tính toán vé máy bay, chi phí ăn ở và lịch nghỉ của hai con nhỏ, cả nhà quyết định chuyển sang du lịch trong nước. "Vé máy bay vẫn cao nên mình ưu tiên nơi vừa có biển, vừa có nhiều hoạt động để đi một chuyến mà chơi được nhiều thứ. Đà Nẵng có pháo hoa, có biển, có Hội An nên thấy đáng tiền hơn", chị Minh Anh nói.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đang trở thành một trong những thỏi nam châm hút khách lớn nhất mùa hè miền Trung khi kéo dài suốt mùa hè với hàng chục hoạt động đồng hành như carnival đường phố, đại nhạc hội, trình diễn nghệ thuật và lễ hội ẩm thực. Trong khi đó, Festival Biển Khánh Hòa 2026 cũng được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho du lịch Nha Trang với gần 30 hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí biển.

Mùa hè là mùa du lịch biển lên ngôi. Trong ảnh: Khách du lịch tắm biển Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Bà Trần Thị Bảo Thu, đại diện Vietluxtour, cho biết: sức mua tour cao điểm hè đã bắt đầu sôi động, đặc biệt ở nhóm tour biển, nghỉ dưỡng và các điểm đến có lễ hội lớn. Tuy nhiên, khác với những năm trước, tâm lý tiêu dùng năm nay đang thay đổi rõ rệt khi người dân cân nhắc kỹ hơn về chi phí, thời gian và trải nghiệm trong mỗi chuyến đi. Các tour 2 - 5 ngày tập trung vào biển đảo và nghỉ dưỡng đang chiếm tỷ trọng lớn trong mùa hè năm nay. Doanh nghiệp (DN) cũng tối ưu lịch trình theo hướng hạn chế di chuyển nhưng tăng trải nghiệm để phù hợp tâm lý tiết kiệm chi tiêu của khách hàng. Tương tự, Vietravel nhận định du khách hiện ưu tiên các hành trình phù hợp ngân sách, thời gian và có chiều sâu trải nghiệm hơn là đi "lấy số lượng" như trước đây.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Nghị, đại diện Công ty du lịch Tugo, xác nhận lượng khách đặt tour hè năm nay đang chậm hơn cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt ở các tour quốc tế. Một số thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan ghi nhận sức mua khá tốt trong tháng 6; tuy nhiên tháng 7, tháng 8 hiện vẫn chậm hơn năm ngoái nên công ty này đang đẩy mạnh kích cầu cho nhóm gia đình và khách đi đông.

Các DN lữ hành đẩy mạnh các chương trình kích cầu dành cho nhóm khách gia đình và khách đi đông

Du lịch chuẩn bị bước vào mùa cao điểm nhất năm

Một trong những nguyên nhân lớn khiến xu hướng du lịch thay đổi được các DN lữ hành chỉ ra là tác động kéo dài từ bất ổn quốc tế cùng chi phí hàng không tăng cao. Điều này khiến nhiều khách chuyển từ tour nước ngoài sang du lịch nội địa, ưu tiên các hành trình đi bằng đường bộ để tiết kiệm chi phí. Năm trước, khách có thể chọn các tour bay ngắn như Thái Lan, Singapore, Malaysia, nhưng năm nay nhiều người chuyển sang đi Phan Thiết (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa) hoặc miền Tây bằng xe. Xu hướng dịch chuyển sang tour nội địa thấy rất rõ. Đặc biệt, các tuyến du lịch biển gần TP.HCM như Phan Thiết, Nha Trang cùng các tour miền Tây đang có lợi thế nhờ chi phí dễ chịu hơn và ít biến động hơn so với tour quốc tế phụ thuộc vé máy bay.

Để giữ sức mua trong mùa cao điểm, các DN lữ hành đang đẩy mạnh các chương trình kích cầu dành cho nhóm khách gia đình và khách đi đông, đặt tour sớm.

Giá vé máy bay cao ngất ngưởng

Quá trình lên kế hoạch du lịch hè của các gia đình luôn ngập tràn hào hứng, cho tới khi lên mạng khảo sát vé máy bay. Năm ngoái, từ đầu tháng 5, các hãng hàng không đã đồng loạt mở bán thêm hàng triệu ghế phục vụ mùa hè sôi động, thế nhưng năm nay đến giờ này vẫn chưa hãng bay nào thông báo tăng cường vé mùa cao điểm. Giá vé máy bay cũng tăng cao hơn nhiều so với mùa hè năm ngoái, phần lớn do áp lực nhiên liệu từ các hãng.

Khảo sát thực tế trên các trang bán vé trực tuyến, ngày 16.6 dù chưa phải cuối tuần và chưa vào đợt cao điểm rầm rộ nhất, đường bay trục TP.HCM - Hà Nội đã ghi nhận mức giá neo cao ở tất cả các khung giờ và không có quá nhiều chênh lệch giữa các hãng. Muốn mua được vé dưới 2,5 triệu đồng/chiều, khách hàng chỉ có rất ít sự lựa chọn từ Vietravel Airlines và Vietjet Air ở những chuyến bay sáng sớm hoặc đêm muộn. Phủ khắp cả ngày, các chuyến bay của Vietjet Air đều dao động từ 2,6 - 2,8 triệu đồng/chiều. Chuyến bay có giá thấp nhất của Bamboo Airways cũng đã 2,7 triệu đồng/chiều; các chuyến còn lại của hãng dao động từ 3,1 - 3,5 triệu đồng/chiều, gần chạm ngưỡng vé cao điểm tết.

Tương tự, chuyến bay sớm nhất lúc hơn 5 giờ sáng, cũng là chuyến bay rẻ nhất của Sun Phuquoc Airways (SPA), đã chạm mốc 2,5 triệu đồng/chiều; những chuyến giờ đẹp hơn đều ở mức 2,7 - 2,8 triệu đồng/chiều. "Anh cả" Vietnam Airlines tiếp tục duy trì dải giá ở mức cao nhất, chủ yếu trên 3 triệu đồng/chiều.

Vé máy bay hè năm nay dự báo tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái do biến động mạnh từ nhiên liệu

Nửa cuối tháng 6 kéo dài đến gần hết tháng 8, vé máy bay trục chính TP.HCM - Hà Nội nhích giá thêm từ 100.000 - 200.000 đồng/vé và chỉ có dấu hiệu "hạ nhiệt" trở lại khi bước sang tháng 9.

Cũng vì các hãng hàng không chưa bổ sung vé mùa cao điểm nên nếu mua ở giai đoạn này, những đường bay tới các điểm du lịch "hot" nhất không có nhiều sự lựa chọn và giá vé thì "nóng bỏng tay".

Đơn cử, từ Hà Nội - Phú Quốc, nếu bay ngày 17.6 của hãng Vietnam Airlines, hành khách chỉ có 3 chuyến bay để chọn, với giá vé phổ thông cao ngất ngưởng 3,4 - 4,8 triệu đồng/chiều. Chuyến bay sáng sớm của hãng còn thông báo đã hết sạch vé phổ thông, chỉ còn vé phổ thông đặc biệt hơn 5,5 triệu đồng/chiều và hạng thương gia gần 7 triệu đồng/chiều. Cùng ngày, SPA có 6 chuyến bay từ Hà Nội - Phú Quốc, giá thấp nhất 2,2 triệu đồng/chiều, cao nhất gần 3 triệu đồng/chiều. Vietjet là hãng có nhiều chuyến bay trong ngày nhất, giá dao động từ 2,2 - 3,1 triệu đồng/chiều.

Tương tự, giá vé khứ hồi từ Hà Nội - Nha Trang trong dịp hè cũng neo ở mức 4,7 - 5,4 triệu đồng/người, tạo áp lực chi phí rất lớn cho 1 gia đình 3 - 4 người.

Năm ngoái, tầm này nhiều gia đình tại TP.HCM có thể sở hữu tấm vé bay tới Đà Nẵng với giá chỉ 1 triệu đồng/chiều thì năm nay giá vé thấp nhất cho chặng này tầm giữa tháng 6 là 1,6 triệu đồng/chiều, bay với Vietjet vào lúc 5 giờ sáng.

Không chỉ thị trường du lịch nội địa, theo Hiệp hội Du lịch Mỹ, giá vé máy bay tháng 3 đã tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong giai đoạn tới. Nguyên nhân chính đến từ xung đột tại Trung Đông, giá nhiên liệu bay vì thế đã tăng hơn 100%. Đồng thời, một số hãng hàng không lớn đã buộc phải dừng hoạt động hoặc cắt giảm tần suất khai thác, ảnh hưởng tới hoạt động chung của ngành hàng không toàn cầu.

Trong nước, từ tháng 3, Cục Hàng không đã lo ngại diễn biến giá nhiên liệu thế giới tăng mạnh sẽ tác động lớn tới thị trường hàng không và du lịch VN giai đoạn cao điểm hè. Các hãng hàng không phải rà soát lại hoạt động khai thác, bố trí sắp xếp lại lịch bay từ tháng 4 để giảm tiêu hao nhiên liệu cũng như tránh việc hủy chuyến do bị gián đoạn cung ứng nhiên liệu hàng không.

Với chi phí khai thác tăng thêm 30 - 50%, giá vé máy bay hè đã được dự báo sẽ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Kịch bản xấu nhất nếu thiếu hụt nhiên liệu hàng không kéo dài, giá vé có thể tăng cao kỷ lục.

Tăng liên kết để "giữ nhiệt" cao điểm

Thực tế, tỷ trọng các chuyến bay dự kiến tăng dịp hè cũng tỷ lệ thuận với độ bùng nổ của ngành du lịch. Năm nay, vé máy bay vừa chậm tăng cường, vừa dự kiến giá cao khiến ngành du lịch cũng không khỏi thấp thỏm.

Th.S Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Quản trị du lịch, nhà hàng, khách sạn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho rằng trong bối cảnh chi phí du lịch gia tăng, nhóm khách gia đình vẫn sẽ là phân khúc tiềm năng nhất của thị trường hè năm nay. Với nhóm khách lẻ tự túc, người ra quyết định chi tiêu thường là phụ huynh, nhưng trẻ em lại là đối tượng ảnh hưởng lớn đến lựa chọn điểm đến và kế hoạch du lịch của gia đình trong dịp hè. Nhóm khách gia đình vẫn là phân khúc quan trọng nhất của du lịch nội địa mùa hè. Trong khi đó, nhóm khách trẻ có thể sẽ đi ít hơn, còn nhóm khách đi tự do theo kiểu trải nghiệm, đổi gió hoặc đi một mình vẫn sẽ duy trì nhu cầu nhất định.

Đà Nẵng là một trong những điểm đến hot nhất hè này với sự kiện lễ hội pháo hoa quốc tế 2026

Đối với khách đoàn DN, nhu cầu du lịch hè được dự báo sẽ không giảm quá mạnh do phần lớn công ty đã có ngân sách cố định cho hoạt động nghỉ mát, team building hoặc du lịch thường niên. Tuy nhiên, thay vì đi xa và sử dụng dịch vụ cao cấp như trước, các DN sẽ điều chỉnh để phù hợp hơn với ngân sách. Cùng một mức ngân sách như năm ngoái nhưng năm nay DN có thể rút ngắn số ngày đi, chọn điểm đến gần hơn hoặc cắt giảm một số dịch vụ cao cấp để cân đối chi phí.

Ông Tăng Thông Nhân cũng nhìn nhận giá vé máy bay hiện là yếu tố tác động mạnh nhất đến hành vi du lịch, đặc biệt với các tour nội địa phụ thuộc hàng không. Vì vậy, nhiều DN và khách đoàn đang chuyển sang các hành trình ngắn ngày bằng đường bộ để tiết kiệm chi phí. Với nhiều khách đoàn, các tour có vé máy bay gần như bị loại ngay từ đầu. Thay vào đó, họ ưu tiên các điểm đến gần, đi xe thuận tiện như Nha Trang, Phan Thiết hoặc các tuyến miền Tây.

Xu hướng này có thể sẽ khiến thị trường lưu trú có sự phân hóa rõ nét hơn trong mùa hè năm nay. Các khách sạn, resort cao cấp vẫn giữ được nhóm khách có thu nhập cao hoặc khách quốc tế, trong khi phân khúc 3 sao trở xuống có thể gặp nhiều áp lực cạnh tranh. Phân khúc cao cấp sẽ ít bị ảnh hưởng hơn vì khách hàng của họ có khả năng chi trả tốt. Trong khi đó, nhóm khách sạn tầm trung hoặc bình dân sẽ chịu sức ép lớn hơn về công suất phòng.

Trong bối cảnh như vậy, ông Trần Tường Huy, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, cho rằng để kích cầu du lịch hè cần có sự liên kết mạnh hơn giữa hàng không, điểm đến, cơ sở lưu trú và các đơn vị lữ hành nhằm tạo ra các gói sản phẩm có giá cạnh tranh hơn. Theo ông Huy, một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng các combo trọn gói giữa vé máy bay, khách sạn và điểm tham quan để tối ưu chi phí cho du khách. Song song, thị trường cần đẩy mạnh các sản phẩm ngắn ngày, di chuyển bằng đường bộ để phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện nay. Các sản phẩm đi ngắn bằng xe đang có lợi thế hơn trong giai đoạn này. Ngoài ra cần liên kết giữa cơ sở lưu trú và điểm tham quan để tạo ra những gói dịch vụ có giá cạnh tranh, hấp dẫn hơn.

Ông Trần Tường Huy cũng lưu ý các địa phương nên triển khai thêm các chương trình ưu đãi theo từng thời điểm nhằm kéo giãn dòng khách trong mùa hè, thay vì chỉ tập trung vào cuối tuần hoặc các đợt cao điểm. Trong suốt 2 - 3 tháng hè cần có chính sách giá linh hoạt cho các ngày thấp điểm để hút khách, tránh tình trạng dồn quá đông vào thứ bảy, chủ nhật. Đây cũng là cơ hội để quảng bá thêm các điểm đến mới, chưa quá đông khách.

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và xúc tiến du lịch, Cục Du lịch quốc gia VN, nhìn nhận bài toán kích cầu du lịch hiện nay không thể chỉ tiếp cận dưới góc độ giảm giá đơn thuần, mà cần được xem xét trong tổng thể chuỗi vận tải - lưu trú - dịch vụ - điểm đến. Trong khi đó, hành vi tiêu dùng du lịch cũng thay đổi nhanh chóng khi du khách ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, tối ưu chi phí và trải nghiệm thực chất.

Đối với các địa bàn phụ thuộc lớn vào hàng không như Phú Quốc, Khánh Hòa, Đà Nẵng hay các khu vực hải đảo xa trung tâm, chi phí vận chuyển tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của khách du lịch. Do đó, cần tăng cường liên kết thực chất giữa hàng không, địa phương và DN du lịch, xây dựng các gói kích cầu tích hợp vé máy bay, lưu trú, tham quan, vui chơi giải trí, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối đa phương thức và thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

VN hướng tới 50 triệu khách quốc tế Du lịch VN bước vào kỷ nguyên mới với những tiền đề chính trị và pháp lý mạnh mẽ chưa từng có. Các nghị quyết, chủ trương lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang mở ra thời cơ và vận hội mới rất quan trọng cho phát triển du lịch. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, du lịch có tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, đóng góp trực tiếp từ 10% trở lên trong GDP, từng bước đạt mức đóng góp khoảng 14% GDP; có khả năng dẫn dắt, lan tỏa và kích thích nhiều ngành khác cùng phát triển. VN kỳ vọng trong 4 năm tới sẽ đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế từ 16%/năm; phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 3%/năm. Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia VN Hà Văn Siêu (Tại Tọa đàm khoa học "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới")