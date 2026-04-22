Giá vé máy bay Hà Nội - TP.HCM sẽ cộng thêm 311.000 đồng phụ thu nhiên liệu

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hàng không trước áp lực giá nhiên liệu Jet A1 tăng vọt do xung đột Trung Đông.

Tăng mạnh lên 200 USD/thùng từ cuối tháng 2 tới nay, hiện giá Jet A1 khu vực châu Á vẫn đang ở vùng đỉnh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước áp lực này, theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không, cho biết việc áp dụng phụ thu nhiên liệu là cần thiết để hỗ trợ các hãng bay đang bị đội chi phí.

Cục đề xuất phụ thu nhiên liệu, giá vé chặng Hà Nội - TP.HCM tăng thêm hơn 300.000 đồng

Cục đề xuất phụ thu nhiên liệu được thực hiện khi mức giá dầu Jet A1 đạt từ 100 USD/thùng; bước giá các bậc phụ thu là 10 USD/thùng. Thời gian áp dụng phụ thu cho dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản trong thời gian 3 tháng.

Tham chiếu tới chặng bay Nhật Bản - Hàn Quốc khoảng 2 giờ bay, mức phụ thu cho khung nhiên liệu 180 USD/thùng là 55 USD/chặng và mức phụ thu cho khung nhiên liệu 90 USD/thùng là 15 USD, chênh lệch 40 USD/chặng tương đương 1,1 triệu đồng. Chặng bay Hà Nội - TP.HCM có tổng giờ bay tương đương, mức phụ thu đề xuất chỉ là 311.000 đồng/chặng.

Lãnh đạo Cục Hàng không cũng khẳng định, việc phụ thu chỉ áp dụng trong ngắn hạn, phù hợp với biến động ngắn hạn của giá Jet A1. Dự kiến áp dụng trong khoảng 3 tháng. Do đó, không "gây áp lực đáng kể" đến chỉ số tiêu dùng (CPI) bình quân năm cũng như các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác.

Tuy nhiên, Cục Hàng không thừa nhận việc phụ thu nhiên liệu bay hiện chưa có hành lang pháp lý rõ ràng, cần thực hiện các thủ tục báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết trong trường hợp giải quyết các vấn đề cấp bách, quan trọng.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với vận chuyển hành khách hàng không nội địa ngoài mức giá tối đa quy định.

Theo Vietnam Airlines, tùy kịch bản giá nhiên liệu, chi phí phát sinh thêm trong năm 2026 của hãng ước tính từ 11.000 - 27.000 tỉ đồng. Các chính sách áp dụng miễn thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu trong tháng 3, tháng 4 đã giúp Vietnam Airlines giảm chi phí khoảng 105 tỉ đồng.

Trường hợp các chính sách trên cùng với chính sách giảm giá dịch vụ, cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu kéo dài đến hết năm 2026 thì ước tính hỗ trợ giảm chi phí cho Vietnam Airlines khoảng 10% chi phí phát sinh do nhiên liệu tăng.

Trong khi đó, giá nhiên liệu bay ở mức khoảng 195 USD/thùng khiến chi phí trong tháng 4.2026 của Vietjet tăng lên 24 triệu USD. Chính sách miễn thuế bảo vệ môi trường và thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu bay giúp hãng giảm chi phí được khoảng 4 triệu USD, tương đương khoảng 16% tổng chi phí tăng thêm do nhiên liệu tăng.

Tương tự, Vietravel Airlines giảm khoảng 8% chi phí nhiên liệu, tương đương khoảng 4% tổng chi phí vận hành trực tiếp của chuyến bay.

Cục Hàng không cũng kiến nghị hãng hàng không được tiếp tục nhận được chính sách hỗ trợ thuế phí xăng dầu trong giai đoạn tới.