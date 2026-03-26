Hàng không dự kiến cắt giảm hàng nghìn chuyến, tăng giá vé từ tháng 4

Vietnam Airlines đã chính thức dừng các đường bay Cát Bi - Buôn Ma Thuột, Cát Bi - Cam Ranh, Cát Bi - Phú Quốc, Cát Bi - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên từ ngày 1.4.

Dự kiến với mức giá nhiên liệu dao động từ 160 - 200 USD/thùng, Vietnam Airlines dự kiến cắt giảm khoảng hơn 700 - 1.700 cặp chuyến bay/tháng tùy kịch bản trong quý 2/2026, tương ứng mức hủy 10 - 20%. Các đường bay quốc tế hủy 4 - 18% và nội địa hủy 12 - 26%.

Các hãng hàng không dự kiến cắt giảm hàng nghìn chuyến bay mỗi tháng do giá nhiên liệu tăng cao ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong đó, mạng bay quốc tế sẽ cắt giảm xen kẽ, cố gắng tối đa giữ slot lịch sử và duy trì hiện diện tại các thị trường đang khai thác. Mạng bay nội địa hãng sẽ dừng khai thác các đường bay không có hiệu quả dài hạn; duy trì tần suất hiện diện tối thiểu với các đường bay không bù đắp được chi phí khai thác và cắt hủy các ngày khai thác thấp điểm, khung giờ xấu.

Vietjet cũng có kế hoạch cắt giảm 18% tổng sản lượng khai thác trên toàn mạng bay so với kế hoạch (nội địa giảm 22% và quốc tế giảm 11%) trong tháng 4. Cụ thể, một số đường bay sẽ điều chỉnh như Hà Nội - Cam Ranh còn 25 chuyến/tuần (giảm 24 chuyến), Hà Nội - Buôn Ma Thuột còn 14 chuyến/tuần (giảm 14 chuyến).

TP.HCM - Cát Bi còn 35 chuyến/tuần (giảm 25 chuyến), TP.HCM - Thọ Xuân còn 21 chuyến/tuần (giảm 28 chuyến), Đà Nẵng - Singapore còn 10 chuyến/tuần (giảm 4 chuyến), TP.HCM - Bangkok còn 18 chuyến/tuần (giảm 10 chuyến)... Trước tình hình giá nhiên liệu chưa có dấu hiệu giảm và được dự báo có xu hướng duy trì giá cao kéo dài, Vietjet cho biết có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh sản lượng khai thác cho phù hợp trong các tháng tiếp theo.

Sun PhuQuoc Airways tiếp tục duy trì quy mô khai thác hiện tại với 60 chuyến/ngày và đã chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp nhiên liệu để bảo đảm nguồn cung đến hết tháng 4. Dự kiến với tình hình hiện tại, khả năng hãng cũng sẽ phải điều chỉnh kế hoạch để bảo đảm tối ưu hoạt động khai thác cũng như hiệu quả kinh doanh.

Bamboo Airways dự kiến sẽ chỉ có thể khai thác với tần suất 15 - 17 chuyến/ngày (giảm hơn 50% so với hiện tại 35 - 36 chuyến/ngày) từ tháng 4; tập trung khai thác các tuyến đi đến Quy Nhơn và trên đường bay trục chính.

Vietravel Airlines với quy mô đội tàu bay nhỏ, dự kiến vẫn duy trì khai thác trên các đường bay hiện hữu trong tháng 4 với 2 máy bay cùng tần suất 12 - 14 chuyến/ngày. Từ cuối tháng 4, với tình hình bình ổn hơn và dự kiến có thêm 2 máy bay nữa để phục vụ cao điểm 30.4 - 1.5 và hè 2026, hãng sẽ khai thác 28 - 30 chuyến/ngày.

Pacific Airlines có kế hoạch cắt giảm tần suất vào các giai đoạn/ngày khai thác thấp điểm và khung giờ xấu, dự kiến giảm 8 - 30% tải cung ứng trong quý 2/2026, bắt đầu từ tháng 4 và sẽ điều chỉnh tiếp trên cơ sở tình hình thị trường và biến động giá nhiên liệu.

Dự kiến tăng giá vé máy bay từ tháng 4

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Skypec và Petrolimex Aviation là 2 đơn vị chủ lực, cung cấp phần lớn nhiên liệu hàng không cho các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nguồn cung chủ yếu phụ thuộc từ nguồn nhập khẩu nước ngoài (Trung Quốc, Thái Lan, Singapore) và khoảng 20% còn lại từ 2 nhà máy lọc dầu trong nước (Dung Quất và Bình Sơn).

Trong khi đó, nhiều quốc gia có thông tin hạn chế hoặc tạm dừng xuất khẩu xăng dầu và nhiên liệu hàng không, tập trung ưu tiên cho nội địa, như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm, đàm phán với các đối tác từ các quốc gia khác để có thêm nguồn hàng Nhật Bản, Nga, song đến nay chưa có kết quả cụ thể.

Theo ước tính của Cục Hàng không Việt Nam, với tỷ trọng chi phí nhiên liệu khoảng 35 - 40% tổng chi phí của hãng hàng không, trường hợp mức giá nhiên liệu bay Jet A1 dao động khoảng 200 USD/thùng, tăng gấp đôi so với trước xung đột quân sự tác động, làm tăng khoảng 40% chi phí của hãng hàng không.

Trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá nhiên liệu Jet A1 vẫn cao và có những diễn biến khó lường, các hãng hàng không đều có kế hoạch điều chỉnh tăng giá vé trong tháng 4.