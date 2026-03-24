Hàng không cắt giảm đường bay nội địa vì thiếu nhiên liệu

Trước tình hình này, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) xác định mục tiêu ưu tiên duy trì các đường bay kết nối hàng không quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước, cũng như duy trì các đường bay huyết mạch nội địa để phục vụ đi lại của người dân trong nước.

Theo đó, VNA dự kiến tạm dừng khai thác trên nhiều đường bay từ 1.4, bao gồm: Hải Phòng -Buôn Mê Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên. Số chuyến bay bị hủy trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Thực tế, không chỉ Vietnam Airlines mà nhiều hãng bay khác tại Việt Nam cũng đã thông báo giảm tần suất trên nhiều đường bay cả trong nước và quốc tế để tối ưu hoạt động trong bối cảnh nhiên liệu vừa khan hiếm vừa đắt đỏ. Rất nhiều chuyến bay đã bị hủy, gây xáo trộn hành trình của du khách và cũng ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các công ty du lịch.

Cục Hàng không Việt Nam thông tin: Trong các ngày 22 - 22.3, thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng tại Trung Đông.

Giá dầu thô Brent dao động quanh mức 110 - 120 USD/thùng, trong khi WTI ghi nhận khoảng 110 - 114 USD/thùng. Tại châu Á, trên thị trường giá Jet A-1 (MOPS Singapore) duy trì ở mức rất cao, phổ biến trong khoảng 220 - 230 USD/thùng, kéo chênh lệch giá giữa nhiên liệu hàng không và dầu thô tiếp tục nới rộng, đặc biệt mức premium tăng lên mức 33,11 USD/thùng (ngày 18.3) và đạt đỉnh 39,6 USD/thùng cùng ngày.

Khảo sát nhanh ngày 20.3 do Cục Hàng không thực hiện với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực cho thấy, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3 dưới hai hình thức chủ yếu:

Hình thức thứ nhất là không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5 - 20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ như Air France, Thai Airways, United Airlines...

Trong khi đó, nhiều hãng áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng (YQ/YR) - một khoản thu bổ sung ngoài giá vé cơ bản - với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu. Đơn cử như Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines... đã triển khai hoặc điều chỉnh tăng phụ thu với biên độ dao động từ khoảng 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng/vé, tùy theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Đồng thời, đối với vận tải hàng hóa, một số hãng như Lufthansa và Korean Air áp dụng phụ thu nhiên liệu ở mức khoảng 17.000 - 40.000 đồng/kg. Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4.