Vé máy bay quốc tế tăng 'khét lẹt', du lịch hồi hộp lo tour nhảy giá

Vé máy bay tăng từ châu Âu tới châu Á

Khảo sát nhanh ngày 20.3 do Cục Hàng không thực hiện với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang, dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé máy bay kể từ trung tuần tháng 3. Xu hướng này diễn ra trên diện rộng tại các thị trường như châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Nhiều hãng bay quốc tế đã chính thức phụ thu phí nhiên liệu, đẩy giá vé máy bay toàn cầu tăng vọt ẢNH: REUTERS

Về phương thức triển khai, các hãng hàng không hiện áp dụng hai hình thức chủ yếu: Một là, hãng không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5% - 20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ như Air France, Thai Airways, United Airlines.

Hình thức thứ hai là, áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng (YQ/YR) - một khoản thu bổ sung ngoài giá vé cơ bản - với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu. Đơn cử như Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines… đã triển khai hoặc điều chỉnh tăng phụ thu với biên độ dao động từ khoảng 130.000 đồng - trên 10 triệu đồng/vé, tùy theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Xét theo khu vực, các hãng tại Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan) ghi nhận mức tăng phổ biến từ 300.000 đồng đến gần 3 triệu đồng/vé; trong khi đó, khu vực Đông Nam Á và Nam Á có mức tăng thấp hơn, dao động từ 130.000 đồng đến khoảng 1,6 triệu đồng/vé.

Đối với các đường bay dài đi châu Âu và Bắc Mỹ, mức phụ thu phổ biến từ 1 triệu đến trên 5 triệu đồng và cao hơn đối với hạng thương gia.

Theo khảo sát của Thanh Niên, vé máy bay từ Việt Nam đi châu Âu, Mỹ tăng "khét" nhất do tuyến này không chỉ chịu phí nhiên liệu mà còn chịu phí bay vòng để né vùng chiến sự. Từ Việt Nam đi Pháp, Đức, Anh chi phí trung năm bình 2025 dao động từ 22 - 28 triệu đồng/vé thì hiện nay tăng lên khoảng 30 - 38 triệu đồng/vé. Lượng khách tăng cao, vé phổ thông nhanh chóng bán hết nên nhiều chuyến chỉ còn vé hạng thương gia tới hơn 100 triệu đồng/vé.

Tương tự, vé máy bay đi Mỹ trước đây khoảng 30 - 35 triệu đồng/vé, hiện đẩy lên hơn 40 triệu đồng/vé.

Gần Việt Nam hơn, Trung Quốc đang vào mùa đẹp nên lượng khách cực đông, đẩy giá vé lên cao dù tần suất bay đã tăng. Đơn cử, hãng China Southern Airlines bán vé chặng TP.HCM - Quảng Châu/Bắc Kinh hiện nay khoảng 7,5 - 9,5 triệu đồng, cao hơn mức giá trung bình năm 2025 từ 5 - 7 triệu đồng, song đã thông báo thu thêm phụ phí nhiên liệu khoảng 760.000 đồng/chặng từ tháng 4.

Các đường bay đi Nhật Bản trước giá trung bình khoảng 10 - 16 triệu đồng/vé, nay tăng lên 13 - 19 triệu đồng...

Du lịch Việt Nam đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng hàng không toàn cầu ẢNH: L.NAM

Công ty du lịch cố gồng nhưng khó

Ngay sau khi hàng không báo tăng giá, nhiều đơn vị lữ hành đã bắt đầu điều chỉnh giá tour outbound. Cụ thể, Viettourist thông báo thu thêm phụ phí nhiên liệu cho tuyến Việt Nam - Trung Quốc từ 1.4 (khoảng 760.000 đồng/khách); một số đơn vị đã thông báo tour đi Thổ Nhĩ Kỳ tăng 1 triệu đồng, tour đi Mỹ tăng tới 4 triệu đồng/khách do biến động giá dịch vụ tại Trung Đông.

Ông Phạm Anh Vũ - Phó tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ truyền thông Du Lịch Việt cho biết: Với landtour nước ngoài, hiện tại các đối tác chưa tăng giá song dự kiến điều chỉnh tăng từ 5 - 10% cho land Đông Nam Á, Đông Bắc Á.

"Vé máy bay đang chiếm 50 - 70% giá tour, nên tour dùng máy bay chắc chắn chịu áp lực tăng giá. Khách sẽ cân nhắc kỹ hơn, một phần chuyển sang đi gần, đi đường bộ hoặc chọn Thái Lan, Singapore - nơi có nhiều hãng bay cạnh tranh" - ông Vũ nói.

Cũng theo lãnh đạo Du lịch Việt, trên tuyến bay quốc tế, các hãng không chỉ tăng phụ phí nhiên liệu cho nhiều đường bay mà còn rà soát lại tần suất, có thể giảm/điều chỉnh lịch một số chặng từ tháng 4 trở đi. Trên tuyến bay nội địa, các hãng cũng đang đề xuất nới trần hoặc cho phép phụ phí linh hoạt để bù chi phí. Nếu được chấp thuận, giá vé nội địa sẽ chịu áp lực tăng, nhất là mùa cao điểm hè.

"Ngành du lịch từng trải qua những đợt bão giá xăng dầu vào các năm 2022, 2024. Thông thường, đợt biến động này sẽ kéo dài khoảng 3 - 6 tháng cho đến khi thị trường thiết lập một mặt bằng giá mới. Dự báo giá tour hè 2026 sẽ tăng khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái do cộng hưởng của giá vé máy bay, xăng dầu và nhu cầu cao điểm. Các series vé phục vụ cao điểm hè (tháng 6 - 9) đã book từ sớm thì phần nào đỡ áp lực, nhưng với các booking mở bán mới, công ty phải cập nhật đơn giá, vì phụ phí tăng theo nguyên tắc đường bay càng dài, bay vòng, mức điều chỉnh giá càng cao" - ông Phạm Anh Vũ chia sẻ.

Là một trong số các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực "gồng" để giữ giá ổn định cho các tour đã ký hợp đồng hoặc các tour series, Vietravel lựa chọn phương án tách riêng cấu phần chi phí bay theo điều chỉnh từ hãng hàng không thay vì điều chỉnh giá tour một cách đồng loạt. Đồng thời, giữ ổn định toàn bộ chi phí dịch vụ mặt đất nhằm đảm bảo chất lượng hành trình không bị ảnh hưởng.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông Công ty CP Du lịch Vietravel, cho biết: Doanh nghiệp đang chủ động làm việc với các đối tác hàng không để tối ưu mức phí biến động nhiên liệu ở mức hợp lý nhất. Ở góc độ vận hành, Vietravel cũng đẩy mạnh các giải pháp tối ưu chi phí, từ cấu trúc sản phẩm, lịch trình đến hệ thống đối tác, qua đó hấp thụ một phần biến động chi phí đầu vào, giữ mức giá cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Tuy vậy, Vietravel dự báo giai đoạn sắp tới thị trường có thể tiếp tục ghi nhận những biến động nhất định liên quan đến chi phí vận chuyển. Vietravel kiến nghị các hãng hàng không và các đơn vị trong chuỗi cung ứng tiếp tục tăng cường cơ chế phối hợp, minh bạch hơn trong việc cập nhật phụ phí và thời điểm áp dụng, qua đó giúp doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng sản phẩm cũng như tư vấn kịp thời cho khách hàng.

"Việc sớm có thêm các giải pháp bình ổn chi phí vận chuyển trong những giai đoạn cao điểm cũng sẽ góp phần hỗ trợ thị trường du lịch phát triển ổn định, bền vững hơn" - bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh đề xuất.



