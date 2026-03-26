Đề xuất phụ thu nhiên liệu vé máy bay nội địa, giá cao nhất 4,68 triệu đồng/vé

Theo Cục Hàng không Việt Nam, với diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông, giá nhiên liệu Jet A1 bình quân tháng 3 có thể xoay quanh 190 - 200 USD/thùng. Riêng ngày 24.3, giá nguyên liệu Jet A1 đã lên tới 234,3 USD/thùng, đặc biệt mức phụ thu vật lý tăng mạnh lên trên 30 USD/thùng.

Giá vé máy bay nội địa sẽ được áp thêm phụ thu nhiên liệu tối đa 680.000 đồng/vé ẢNH: T.N

Hiện tại, các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hàng không cam kết đáp ứng được cho hoạt động khai thác đến trung tuần tháng 4. Song, sau thời điểm này, lượng nhiên liệu Jet A1 chưa thể bảo đảm và nhiều khả năng sẽ phải nhập/mua với giá giá spot (giao dịch tại thời điểm hoặc giao ngay) rất cao.

Áp lực nhiên liệu khiến từ tháng 4, các hãng hàng không trong nước phải cắt giảm đường bay và tải cung ứng, chỉ duy trì các đường bay nội địa trục chính như Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM và các đường bay để phục vụ nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội.

Một số hãng đã giảm tần suất hoặc dừng khai thác một số đường bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ (booking) hoặc hệ số sử dụng ghế thấp - thường vào khung giờ đêm, thấp điểm và đường bay ngách, không bù đắp được chi phí.

Trên các đường bay quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam cũng đã có kế hoạch hoặc chính thức triển khai việc phụ thu nhiên liệu để bù đắp chi phí khai thác và duy trì hoạt động.

Theo ước tính của Cục Hàng không Việt Nam, với tỷ trọng chi phí nhiên liệu khoảng 35 - 40% tổng chi phí của hãng hàng không, trường hợp mức giá nhiên liệu Jet A1 dao động khoảng 200 USD/thùng, tăng cao gấp đôi so với trước xung đột quân sự tác động làm tăng khoảng 40% chi phí của hãng hàng không.

Theo khảo sát với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3 nhằm bù đắp chi phí khai thác và duy trì hoạt động trong bối cảnh xung đột tiếp diễn và giá nhiên liệu tăng cao.

Áp dụng phụ thu trong 3 tháng

Để hỗ trợ các hãng, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu tương ứng với giá nhiên liệu Jet A1 và nằm ngoài mức giá tối đa vé máy bay nội địa, áp dụng từ 1.4 đến 30.6. Cục Hàng không Việt Nam sẽ công bố mức giá nhiên liệu Jet A1 dựa trên báo cáo của các công ty cung ứng nhiên liệu trong nước tham chiếu giá MOPS Jet A1 giao dịch tại sàn Singapore trung bình 1 tháng trước đó.

Mức phụ thu được tính trên chi phí nhiên liệu thực tế cho mỗi khách tương ứng với các mức giá dầu khác nhau trên các nhóm đường bay nội địa theo cự ly vận chuyển. Trên cơ sở đó, tính toán mức chênh lệch chi phí nhiên liệu phát sinh thêm cho mỗi khách giữa mức giá nhiên liệu Jet A1 cơ sở là 90 USD/thùng và các mức giá nhiên liệu Jet A1 dự kiến từ 100 USD/thùng tới 200 USD/thùng.

Mức phụ thu dự kiến áp dụng theo các đường bay ẢNH: CAAV

Cụ thể, với đường bay 500 - 850 km, tương ứng với chặng Hà Nội - Đà Nẵng, mức phụ thu là 297.000 đồng/vé nếu giá xăng Jet A1 là 220 USD/thùng. Trần giá vé máy bay đang áp dụng cho chặng này là 2,89 triệu đồng/vé, sau khi phụ thu giá vé có thể tăng lên mức 3,16 triệu đồng/vé. Nếu xăng Jet A1 từ 250 USD trở lên, phụ thu nhiên liệu là 365.000 đồng/vé, giá vé tối đa sẽ tăng lên 3,255 triệu đồng/vé.

Chặng bay từ 1.000 - 1.280 km, tương đương Hà Nội - TP.HCM, mức phụ thu là 450.000 đồng/vé nếu xăng Jet A1 là 220 USD/thùng và phụ thu tới 553.000 đồng nếu Jet A1 trên 250 USD. Giá vé trần đang áp dụng là 3,4 triệu đồng, sau phụ thu giá vé tăng lên mức gần 4 triệu đồng/vé.

Chặng bay trên 1.280 km, tương đương chặng Hà Nội - Phú Quốc, mức phụ thu là 553.000 đồng/vé nếu xăng Jet A1 là 220 USD/thùng và phụ thu tới 680.000 đồng nếu xăng Jet A1 trên 250 USD. Giá vé trần đang áp dụng cho chặng này là 4 triệu đồng, sau phụ thu giá vé có thể tăng lên 4,55 - 4,68 triệu đồng/vé.

Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về giải pháp cấp bách để hỗ trợ hoạt động khai thác hàng không trước diễn biến bất lợi từ giá nhiên liệu Jet A1.

Theo đó, cho phép áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu hàng không đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản (xác định ngoài mức giá tối đa quy định), với các mức điều chỉnh linh hoạt theo giá nhiên liệu Jet A1.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề xuất xem xét gia hạn thời gian áp dụng thuế nhập khẩu 0%, giảm thuế bảo vệ môi trường từ 1.500 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít với nhiên liệu Jet A1. Giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiên liệu bay Jet A1 để giúp các doanh nghiệp giảm bớt áp lực dòng tiền khi phải ứng nộp thuế VAT trước rồi mới thực hiện hồ sơ hoàn thuế theo kỳ.