Hàng không giảm chuyến, tăng phụ thu: Giá vé máy bay tháng 4 sẽ ra sao?

Giá xăng Jet A1 đã tiệm cần gần mốc 230 USD/thùng, tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước xung đột Iran tháng 2 là 89 USD/thùng. Áp lực giá nhiên liệu khiến các hãng hàng không trong nước đã phải cắt giảm nhiều đường bay nhỏ lẻ, lượng khách ít để dồn sức cho các đường bay chính và chặng bay du lịch lớn.

Theo đó, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác trên nhiều đường bay từ ngày 1.4 bao gồm Hải Phòng - Buôn Mê Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên. Số chuyến bay bị huỷ trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Còn theo đại diện Bamboo Airways, trước mắt trong 2 tháng tới, hãng vẫn tập trung nguồn lực phục vụ các đường bay trục chính (Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng) và các tuyến du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh.

"Trước biến động tăng mạnh của giá nhiên liệu, hãng có thể phải điều chỉnh giá vé nhưng luôn bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về khung giá vé của Nhà nước", đại diện Bamboo Airways chia sẻ.

Hãng bay này cũng vẫn duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến các điểm đến tại Trung Quốc, Philippines, để phục vụ nhu cầu du lịch nhưng tần suất có thể thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nếu giá dầu không hạ nhiệt.

Với giai đoạn cao điểm 30.4 năm nay, các hãng hàng không đều khuyến khích hành khách chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm để có thêm lựa chọn về lịch trình và mức giá phù hợp. Song với việc giảm chuyến, áp lực giá vé máy bay tăng cao sẽ tác động rất lớn đến thị trường hàng không và du lịch cao điểm 30.4 tới đây.

Tăng phụ thu giá nhiên liệu

Cũng theo đại diện Bamboo, giá nhiên liệu tăng nhanh khiến chi phí đầu vào của các hãng tăng vọt. Để giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp, hãng kiến nghị tiếp tục điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế nhiên liệu hàng không trong giai đoạn nhất định. Duy trì chính sách giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu hàng không từ các nguồn ngoài ASEAN xuống 0%

Cạnh đó, xem xét các giải pháp hỗ trợ tài chính như giãn, hoãn thuế; hỗ trợ lãi suất; cơ cấu lại các khoản vay. Điều chỉnh phí dịch vụ hàng không tại cảng và hoàn thiện cơ chế giá trần trên các đường bay nội địa.

Theo khảo sát của Cục Hàng không với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ giữa tháng 3 dưới 2 hình thức.

Một số hãng không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5 - 20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ như Air France, Thai Airways, United Airlines...

Ngoài ra, có hãng áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng - một khoản thu bổ sung ngoài giá vé cơ bản, với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu như Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines… Các hãng này đã tăng phụ thu từ 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng/vé, tùy theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Đối với vận tải hàng hóa, một số hãng như Lufthansa và Korean Air áp dụng phụ thu nhiên liệu ở mức khoảng 17.000 - 40.000 đồng/kg.

Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4. Tuy chưa có con số chính thức, song dự kiến nếu các hãng phụ thu giá nhiên liệu, sẽ khiến giá vé máy bay quốc tế cao chót vót từ đầu tháng 4 tới.

Theo khảo sát, giá vé chặng Hà Nội - Franfurt (Đức) của Vietnam Airlines vào giữa tháng 4 (chưa áp dụng phu thu nhiên liệu) hiện đã lên tới gần 42 triệu đồng/vé với hạng phổ thông và 92 triệu đồng/vé thương giá. Nhiều ngày bay thậm chí còn hết vé phổ thông chỉ còn hạng vé thương gia với mức giá 92 triệu/vé, hoặc chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt từ 48 - 52 triệu đồng/vé.