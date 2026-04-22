Đề xuất sân bay giảm giá cất hạ cánh, 'san sẻ gánh nặng' với hãng hàng không





Báo cáo của Cục Hàng không cho hay, các doanh nghiệp gồm Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Vân Đồn đang được hưởng chính sách giảm 50% phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay với thời hạn áp dụng từ ngày 1.7.2025 đến hết ngày 31.12.2026.

Cục Hàng không đề xuất giảm 15% phí điều hành bay, cất hạ cánh tới hết 30.6 để hỗ trợ các hãng hàng không trước áp lực giá nhiên liệu

Cục Hàng không tính toán dự kiến trong năm 2026, số phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay VATM được giảm khoảng 69 tỉ đồng. Nhóm các doanh nghiệp cảng gồm: ACV được giảm khoảng 132 tỉ đồng; Vân Đồn và Phú Quốc được giảm khoảng 8 tỉ đồng.

Nhằm kịp thời ứng phó với biến động bất thường từ giá nhiên liệu, Cục Hàng không đề xuất chính sách giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa; giảm 20% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa với thời gian áp dụng trong 3 tháng (đến ngày 30.6).

Trước đó, VATM đề nghị chưa giảm giá dịch vụ điều hành bay với các chuyên bay nội địa. Lý do giai đoạn tháng 4 - 5 hàng năm là giai đoạn thấp điểm nên các hãng đều cắt giảm sản lượng, không hoàn toàn do ảnh hưởng giá nhiên liệu tăng cao.

VATM cho biết, thời gian tới khi giá nhiên liệu Jet A-1 tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng mạnh, doanh nghiệp điều hành bay sẽ chủ động theo dõi, thực hiện hỗ trợ giảm giá dịch vụ điều hành bay theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cũng cho biết đang chịu áp lực từ việc gia tăng chi phí đầu vào do chi phí nhiên liệu tăng cao. Do đó, doanh nghiệp này đề xuất giảm 10% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa; thời gian áp dụng 3 tháng (từ ngày 15.4 - 15.7).

ACV đang xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá đối với các dịch vụ do Nhà nước định khung giá và sẽ tổng hợp, đề xuất phương án phù hợp, báo cáo Cục Hàng không ngay sau khi hoàn thiện.

Về phía các hãng bay, Vietnam Airlines và Vietravel Airlines đề xuất giảm 50% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với chuyến bay quốc nội. Vietravel Airlines đề xuất giảm thêm 30% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với chuyến bay quốc tế.

Với đề xuất giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay và giảm 20% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa, Cục Hàng không dự kiến tác động đến doanh thu của VATM giảm khoảng 30 tỉ đồng, bằng khoảng 44% số phí nhượng quyền khai thác được giảm trong năm 2026.

Doanh thu của ACV (doanh thu hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý) giảm khoảng 45,6 tỉ đồng, bằng khoảng 34% số phí nhượng quyền khai thác được giảm trong năm 2026. Doanh thu của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Vân Đồn giảm khoảng 2,7 tỉ đồng, bằng khoảng 34% số phí nhượng quyền khai thác được giảm trong năm 2026.

Theo đánh giá, chính sách giảm giá như trên cơ bản tác động không đáng kể đến cân đối thu chi của hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Do đó, Cục Hàng không đề xuất Bộ Xây dựng ban hành chính sách giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và 20% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa đến hết ngày 30.6.