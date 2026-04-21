Phó thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh điều tra sai phạm tại dự án sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ ngày 21.4 đã có thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phó thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu việc xử lý vi phạm phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo đẩy nhanh điều tra sai phạm tại dự án sân bay Long Thành, đảm bảo dự án hoàn thành khai thác trong năm nay ẢNH: T.N

Bộ Công an được giao làm rõ mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là lãnh đạo chủ chốt của chủ đầu tư, nhà thầu trực tiếp chỉ đạo thi công; đồng thời tạo điều kiện để các cá nhân không liên quan trực tiếp đến sai phạm tiếp tục tham gia triển khai dự án, tránh ảnh hưởng tiến độ chung.

Cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra. Với các hạng mục không có sai phạm, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu tạo điều kiện thanh toán bình thường; phần có vi phạm cần có phương án xử lý phù hợp.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ACV, trong đó kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Lại Xuân Thanh, Nguyễn Tiến Việt và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Thông tin từ Bộ Công an, ông Vũ Thế Phiệt, nguyên Chủ tịch HĐQT ACV, đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Cũng theo chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, nhiệm vụ hoàn thành và đưa dự án sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026 rất nặng nề khi khối lượng công việc còn lớn, thanh toán còn vướng, thời gian thi công thuận lợi không nhiều, nhân lực trên công trường chưa đáp ứng, trong khi giá nguyên vật liệu tăng cao.

Bộ Tài chính được giao sớm kiện toàn tổ chức, nhân sự tại ACV và thành lập tổ công tác hướng dẫn xử lý vướng mắc thanh toán, hoàn thành trước ngày 22.4. ACV phải rà soát toàn bộ các gói thầu về khối lượng, tiến độ, nhân lực, thiết bị, vật tư; yêu cầu nhà thầu tăng cường nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công.

Dự án đang thiếu hụt 5.500 lao động

Trước đó, ACV đã có báo cáo Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về tình hình triển khai dự án sân bay Long Thành. Chủ đầu tư nêu hàng loạt khó khăn phát sinh đang gây áp lực cho tiến độ, đặc biệt là mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm nay.

Đáng chú ý, ACV cho hay, tính đến 14.4, dự án đang thiếu hơn 5.500 lao động. Việc thiếu hụt nhân lực tại công trường sân bay Long Thành là vấn đề lớn hiện nay. Nguyên nhân là khu vực Đồng Nai đang đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành và các dự án thành phần khác của chính sân bay Long Thành.

Không chỉ thiếu lao động phổ thông, dự án còn thiếu nhân sự chuyên môn cao như tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý chất lượng, hồ sơ nội nghiệp và quy trình thanh toán.

Theo ACV, sau Tết Nguyên đán 2026, đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công thiếu nhân sự chủ trì đủ năng lực theo quy định. Việc này khiến quá trình thiết kế, phê duyệt bản vẽ bị chậm, ảnh hưởng đến tổ chức thi công ngoài hiện trường.

Cạnh đó, dự án phải đối mặt với chi phí nhiên liệu tăng mạnh, tạo thêm áp lực cho các nhà thầu. Hiện có gần 2.500 thiết bị hoạt động trên công trường như máy xúc, máy ủi, xe lu, cần cẩu, máy phát điện… Chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí vận hành.

Với giá nhiên liệu tăng gần gấp đôi so với trước, theo ACV, mỗi ca thi công đều phát sinh chi phí bù lỗ...