Thời sự

Đấu giá gần 90 ha đất sân bay Long Thành

Lê Lâm
15/04/2026 07:34 GMT+7

Đồng Nai dự kiến tổ chức đấu giá 2 khu đất rộng gần 90 ha tại sân bay Long Thành vào quý 3/2026, số tiền thu được nộp ngân sách Trung ương.

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026 vừa được UBND tỉnh ban hành, dự kiến tỉnh sẽ đấu giá 107 khu đất.

Dự án sân bay Long Thành

Mục tiêu nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội.

Đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá nhằm hoàn chỉnh các khu đô thị, các khu dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Trong số này có 2 khu đất rộng gần 90 ha ở sân bay Long Thành, dự kiến đưa ra đấu giá trong quý 3/2026, để đưa đất vào sử dụng phục vụ khai thác sân bay Long Thành.

2 khu đất này có tên là khu đất thành phố Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Airport City (các lô KH1, KH3, KH5, KH6); và Trung tâm Điều hành hãng hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (các lô CQ1.A, CQ2.A, CQ3.A).

Máy bay thực hiện chuyến bay kỹ thuật đáp xuống sân bay Long Thành vào tháng 12.2025

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Long Thành và các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá.

Toàn bộ nguồn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi trừ các chi phí liên quan) được nộp về ngân sách Trung ương theo Nghị quyết số 53 năm 2017 của Quốc hội khóa XIV về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

85 khu đất còn lại nằm trong kế hoạch đấu giá năm 2026 gồm: 73 khu đất sạch, tổng diện tích hơn 324 ha, sẵn sàng đấu giá trong quý 2/2026; bên cạnh đó là 5 khu đất lớn, tổng diện tích lên đến 832 chủ yếu ở xã Long Thành, đang được chính quyền gấp rút giải phóng mặt bằng để đưa ra đấu giá trong quý 3/2026; cùng 7 khu đất đã đăng thông tin đấu giá trong năm 2025 nhưng chưa thành công.

Việc đấu giá đất sẽ giúp Đồng Nai khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng lập danh sách 20 khu đất (chưa giải phóng mặt bằng) với tổng diện tích 2.979 ha đưa vào kế hoạch đấu giá trong năm 2026 nhưng chưa có thời gian dự kiến.

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, nằm ở xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), dự kiến khai thác thương mại vào cuối năm 2026.


Sân bay Long Thành khai thác thương mại vào cuối năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải hoàn thành công tác xây dựng sân bay Long Thành trong quý 3/2026, trong quý 4/2026 thì tổ chức khai thác thương mại.

