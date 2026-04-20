Năm sau, 90% khách quốc tế từ Tân Sơn Nhất sẽ chuyển về sân bay Long Thành

ACV vừa báo cáo các cơ quan có thẩm quyền phương án chuyển giao hoạt động giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sân bay Long Thành đã lùi kế hoạch khai thác thương mại chính thức tới cuối năm nay ẢNH: N.A

Phương án được xây dựng theo lộ trình 2 bước - 3 giai đoạn, từ chuyển dịch phần lớn tiến tới toàn bộ các chuyến bay quốc tế sang khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo từng giai đoạn, phù hợp với năng lực hạ tầng và mục tiêu phát triển trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Cụ thể, giai đoạn đầu tiên, từ khi khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa đông 2026 (dự kiến từ 1.12.2026 - 27.3.2027), ACV đề xuất chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài (bao gồm vận tải hàng hóa) từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành. Dự kiến ở bước này, sẽ có khoảng 19% sản lượng khách quốc tế khu vực TP.HCM khai thác tại Cảng Long Thành.

90% khách quốc tế từ Tân Sơn Nhất sẽ chuyển về sân bay Long Thành

Giai đoạn 2, từ lịch bay mùa hè 2027 đến hết năm 2030 (từ 28.3.2027 đến hết năm 2030), toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại (trừ các chặng ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác) sẽ chuyển sang sân bay mới. Mục tiêu đạt trên 90% sản lượng khách quốc tế tại khu vực TP.HCM ngay trong năm 2027.

Giai đoạn sau năm 2030, nhà khai thác cảng sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sang khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lúc này sẽ chủ yếu khai thác các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế không thường lệ, chuyến bay thuê chuyến phục vụ các tổ chức, cá nhân.

ACV đánh giá phương án khai thác sau năm 2030 nhằm thiết lập nền tảng hình thành trung tâm vận tải hàng không đầu mối, trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực tại vùng TP.HCM theo định hướng tại Quyết định số 648 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện ACV đang phối hợp chặt chẽ với Tư vấn IAC để hoàn thiện kế hoạch thử nghiệm và chuyển giao khai thác, đồng thời cập nhật dự báo sản lượng theo tình hình thực tế. Thời gian qua, đơn vị này đã triển khai công tác chuẩn bị khai thác Cảng Long Thành trên các phương diện chính về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, xây dựng phương án khai thác và triển khai thử nghiệm vận hành.

Theo kế hoạch, 3 đợt thử nghiệm vận hành và chuyển giao khai thác sẽ lần lượt được tổ chức vào tháng 9, 10 và 11 năm nay.