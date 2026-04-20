Vé máy bay, tàu xe lễ 'nóng' hầm hập

Giá vé máy bay lễ tương đương vé tết

Chốt được vé máy bay cho cả nhà về quê Đà Nẵng thăm gia đình dịp lễ sắp tới, chị Quỳnh Xuân (ngụ P.Nhiêu Lộc, TP.HCM) thở phào: "Suýt chút nữa thì không mua được vé về luôn". Số là, cách đây 2 tuần, khi được sếp "bật đèn xanh" cho nghỉ thông 2 dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5, chị Xuân đã lên kế hoạch đưa cả nhà về quê chơi dài ngày. Lên xem thử vé máy bay, chị khá bất ngờ khi giá vé của Vietnam Airlines tất cả các chuyến đều đã lên tới gần 2,5 triệu đồng/chiều hạng phổ thông, ngang vé cao điểm Tết Nguyên đán.

Thời điểm đó, hầu hết chuyến bay các ngày 23 - 25.4 vẫn còn đủ ghế ở tất cả các dải giá vé. Chỉ những ngày 27 - 29.4 thì vé mới hết hạng phổ thông ở nhiều chặng. Tuy nhiên, do ông xã chưa biết có được nghỉ xuyên lễ hay không nên chị Xuân chưa chốt được ngày về Đà Nẵng. Từ đó đến nay, cứ cách vài ngày lại đọc tin tức giá vé máy bay tăng phi mã, nhiều chặng hết chỗ, chị Xuân sốt ruột, "lòng như lửa đốt".

Hành khách tại Ga Sài Gòn. Nhu cầu di chuyển bằng đường sắt dịp lễ 30.4 -1.5 năm nay tăng cao trong bối cảnh giá vé máy bay đắt đỏ ẢNH: NHẬT THỊNH

"Đến hôm qua, ông xã báo lịch, tôi vào trang web của hãng liền thì y như rằng, hàng loạt chuyến bay đều đã báo hết sạch vé hạng phổ thông, chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt gần 3,6 triệu đồng/chiều. Không chỉ những ngày cao điểm sát lễ mà vé từ 24 - 25.4 đã "nóng rát tay" như vậy rồi. Nhà tôi đi chuyến tối 25.4, vé hạng phổ thông 2,5 triệu đồng/người. Đi đã thế, về còn ít cơ hội hơn. Chiều từ Đà Nẵng về TP.HCM ngày 2.5, loạt chuyến bay trong ngày giờ đẹp hết cả vé hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt, chỉ còn vé thương gia gần 4,8 triệu đồng. Quá sợ, may mà chồng con tôi có thể ở thêm được đến sau lễ nên chỉ có mình tôi bay vào, đi chuyến sớm còn vé hạng phổ thông 2,5 triệu đồng", chị Quỳnh Xuân nói.

Dữ liệu khảo sát giá vé trên một số đường bay của Cục Hàng không VN cũng cho thấy giá vé máy bay dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay cao tương đương mức giá được ghi nhận trong dịp Tết Nguyên đán. Trong giai đoạn đầu nghỉ lễ (từ 25 - 29.4), giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP.HCM hiện được các hãng hàng không niêm yết ở mức dao động từ khoảng 3,6 - 4,2 triệu đồng tùy hãng.

Cụ thể, hãng hàng không Bamboo Airways và Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất khoảng 3,9 - 4,2 triệu đồng, trong khi hãng hàng không Vietjet Air cung cấp mức giá thấp hơn không đáng kể, dao động từ 3,2 - 3,9 triệu đồng, còn hãng hàng không Vietravel Airlines ghi nhận mức giá khoảng 3,3 - 3,8 triệu đồng.

Hành khách không còn nhiều cơ hội mua vé máy bay hạng phổ thông tới các “điểm nóng” du lịch Ảnh: Nhật Thịnh

Mức giá trên tương đương mức giá được ghi nhận trong dịp Tết Nguyên đán và tăng nhẹ (8 - 10%) so với cùng kỳ năm 2025.

Chặng TP.HCM - Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29.4 đang ở mức cao, từ khoảng 2,7 - 3,2 triệu đồng khi bay cùng Vietnam Airlines, giá vé bay Vietjet Air và Bamboo Airways rẻ hơn trong khoảng 1,8 - 2,6 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng ghi nhận giá vé từ khoảng 2,6 - 3,8 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng còn lại dao động từ 2,1 - 2,9 triệu đồng.

Trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng vào ngày 30.4 các chuyến bay vào khung giờ đẹp của Vietjet Air đã "cháy" toàn bộ vé, chỉ còn các khung giờ chiều muộn đến đêm với giá rẻ nhất khoảng 2,3 triệu đồng/vé; ở chiều về Đà Nẵng - Hà Nội cũng đã cháy vé, chỉ còn một số ít hạng vé giá cao khoảng 4,8 triệu đồng/vé vào khung giờ sáng 3.5.

"Hot" nhất mùa lễ năm nay vẫn là đường bay tới Phú Quốc. Từ Hà Nội ra đảo ngọc nếu chọn Vietnam Airlines, hành khách sẽ phải chi tới khoảng 4,8 triệu đồng/chiều, trong khi Vietjet Air dao động từ 3 - 4,6 triệu đồng. Ngày cao điểm nhất 30.4, hạng vé phổ thông trên chuyến bay thẳng Hà Nội - Phú Quốc đã "cháy", chỉ còn lại trên các chuyến bay vòng Hà Nội - TP.HCM - Phú Quốc với giá rất cao, hạng phổ thông trung bình 5 triệu đồng/vé. Ở chiều về ngày 3.5, Vietnam Airlines không còn vé chuyến bay thẳng mà phải bay vòng Phú Quốc - TP.HCM - Hà Nội nhưng các chuyến bay đều đã hết ghế hạng phổ thông, chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt với giá rẻ nhất là 5,5 triệu đồng/vé.

Ở chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở lại Hà Nội và TP.HCM, giá vé tăng mạnh trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Du lịch đường sắt ngày càng lên ngôi, “gánh” giúp hàng không lượng lớn du khách mùa cao điểm Ảnh: Lê Hoài Nhân

Đường sắt lên ngôi với "khách sạn di động"

Trái ngược với "cuộc chiến" săn vé máy bay giờ chót, đường sắt năm nay ghi nhận độ vào khá ổn định và nhiều chặng đã sớm "chốt sổ" nhờ xu hướng du lịch trải nghiệm chậm.

Đến nay, ngành đường sắt đã bán hơn 68.000 vé từ 29.4 - 3.5. Thời điểm đông khách nhất tập trung vào tối 29.4 và sáng 30.4 khi người dân tranh thủ ngày làm việc cuối cùng để đi du lịch. Tối 29.4, các tuyến ngắn như Quy Nhơn, Nha Trang vẫn còn vé nhưng không nhiều, trong khi số ghế trống trên các tuyến đường dài cũng chỉ còn rất ít. Riêng tuyến Sài Gòn - Phan Thiết ngày 30.4 gần như không còn ghế trống.

Để đáp ứng nhu cầu, Tổng công ty Đường sắt VN đã tăng cường hàng loạt chuyến tàu khu đoạn phía nam và phía bắc. Giá vé tàu hỏa có sự điều chỉnh tăng khoảng 10 - 15% do ảnh hưởng của giá nhiên liệu từ tháng 3. Cụ thể, tuyến TP.HCM đi Vinh trên tàu SE8, giá giường nằm khoang 4 là khoảng 2,3 triệu đồng, trong khi ghế ngồi mềm chất lượng cao tầm gần 1,3 triệu đồng. Chặng ngắn hơn như Sài Gòn - Nha Trang trên tàu SNT2 có giá giường nằm khoảng 1,26 triệu đồng. Chặng TP.HCM - Đà Nẵng, hầu hết các khoang đều đã báo kín chỗ, chỉ còn rất ít vé giường nằm khoang 4 người giá 1,750 triệu đồng/chiều và khoang 6 người giá 1,370 triệu đồng/chiều.

Tận dụng sự do dự của nhiều gia đình vì giá vé máy bay quá đắt đỏ, ngành đường sắt đang nỗ lực biến các đoàn tàu thành những "khách sạn di động" đúng nghĩa với dịch vụ chuẩn 5 sao để hút khách du lịch. Không còn là những toa tàu cũ kỹ, hành khách giờ đây có thể tận hưởng kỳ nghỉ ngay từ lúc bước lên tàu. Đơn cử, tàu SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng) đã được nâng cấp toàn diện, nội thất được thay mới hoàn toàn theo phong cách hiện đại, sang trọng. Tàu cũng bố trí các khoang VIP 3 giường dành riêng cho gia đình hoặc nhóm bạn muốn không gian riêng tư tuyệt đối.

Trong khi đó, tàu SE19/SE20 (Hà Nội - Đà Nẵng) vẫn giữ vững danh hiệu "khách sạn di động" khu vực phía bắc. Với thiết kế mang hơi hướng Indochine cổ điển, đoàn tàu cực kỳ hút khách quốc tế và giới trẻ thích check-in. Tàu HĐ1/2/3/4 "kết nối Di sản miền Trung" (Huế - Đà Nẵng) cũng được coi là sản phẩm du lịch "đinh" của năm 2026. Thay vì chỉ là phương tiện di chuyển, đoàn tàu này là một tour du lịch thực thụ với các toa xe trình diễn văn hóa, ẩm thực vùng miền ngay trên tàu.

Điểm hấp dẫn nhất năm nay chính là các ưu đãi "ngược dòng": Giảm 15% cho người cao tuổi, 10% cho sinh viên và đặc biệt là giảm 10% vé lượt về cho hành khách mua khứ hồi. Quyết định chọn tàu hỏa đi Đà Nẵng thay vì máy bay vì "thèm" cảm giác ngắm đèo Hải Vân, anh Hoàng Nam, một nhiếp ảnh gia tại TP.HCM, kể: Với tấm vé giường nằm tầm 1,8 triệu đồng, anh tiết kiệm được gần một nửa chi phí so với bay, lại có không gian riêng tư để đọc sách và tận hưởng chuyến đi theo cách "chậm" hơn.

"Tất nhiên có những chuyến đi hay những đối tượng gia đình mà các phương tiện khác không thể thay thế máy bay nhưng thật ra với những kỳ nghỉ lễ dài và sắp xếp được thời gian rong ruổi thì đi bằng tàu rất hay. Đi tàu rẻ hơn, cũng có nhiều trải nghiệm, cảm xúc hơn đi máy bay. Có điều giờ vé tàu cũng không phải ê hề muốn mua lúc nào cũng được. Ai xác định đi tàu thì hầu hết cũng đều lên kế hoạch sớm nên vé bán nhanh lắm, mua sát ngày coi chừng chỉ còn ghế ngồi", anh Nam chia sẻ.

Du lịch đường bộ "lột xác" với cao tốc Bắc- Nam

Không chỉ đường sắt, đường bộ cũng đang tận dụng hết thế mạnh từ mạng lưới cao tốc Bắc - Nam để "lột xác". Dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, nhu cầu đi lại của người dân được dự báo gia tăng tại nhiều đầu mối giao thông lớn ở TP.HCM. Thông tin từ các bến xe tại TP.HCM cho thấy lượng khách qua các bến dự báo tăng hơn so với năm trước, tập trung chủ yếu vào các ngày cao điểm 29 - 30.4.

Theo quy định chung, các bến xe cho phép doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giá vé để bù đắp chi phí chiều chạy rỗng, nhưng phải niêm yết công khai. Hầu hết các nhà xe áp dụng mức tăng từ 20 - 40% so với ngày thường. Thời gian áp dụng thường diễn ra trong 3 ngày cao điểm từ 29.4 - 1.5. Trong đó, việc điều chỉnh giá vé chủ yếu rơi vào các tuyến từ Đà Nẵng trở vào đến các tỉnh phía nam và miền Tây.

Khảo sát tại một số nhà xe lớn cho thấy nhiều chặng "hot" đã nhanh chóng khóa sổ. Đơn cử, nhà xe Thành Bưởi vẫn tập trung mạnh cho tuyến Đà Lạt và Cần Thơ. Giá vé giường nằm đi Đà Lạt hiện ở mức khoảng 380.000 đồng (đã bao gồm phụ thu lễ), không còn nhiều ghế trống những ngày cao điểm. Các chuyến xe từ TP.HCM đi Cần Thơ ngày 29.4 đã báo hết chỗ. Trong khi đó, nhân viên tại quầy nhà xe Kumho Samco xác nhận các tuyến đi Tây nguyên đang rất khan hiếm vé cho ngày 29.4. Một số tuyến "hot" như TP.HCM - Đắk Lắk hiện đã bắt đầu khan hiếm vé vào các ngày 24.4 và 29.4, giá vé dao động khoảng 450.000 - 470.000 đồng/vé giường nằm.

Các chặng ngắn từ trung tâm TP.HCM đi Vũng Tàu, Đà Lạt hay Phan Thiết vẫn là tâm điểm. Đặc biệt, xu hướng năm 2026 ghi nhận sự bùng nổ của dòng xe Limousine cabin riêng (thường được gọi là "chuyên cơ mặt đất"). Với mức giá chỉ từ 400.000 - 600.000 đồng, hành khách có một không gian riêng tư tuyệt đối, có màn hình giải trí và cổng sạc riêng, điều mà xe khách truyền thống không làm được.

Chị Thu Thủy (Đồng Nai) nêu kinh nghiệm: "Thay vì chen chúc ở bến xe, gia đình bạn chọn đặt một xe Limousine 9 chỗ đón tận nhà để đi Đà Lạt. Dù tổng chi phí có cao hơn đi xe giường nằm thường khoảng 20%, nhưng sự tiện lợi và an toàn cho người già, trẻ nhỏ trong mùa lễ đông đúc là điều vô cùng xứng đáng". "Năm nay, một số nhà xe còn ứng dụng AI và app đặt vé chuyên nghiệp hơn, giúp hành khách không còn phải chịu cảnh "xếp hàng rồng rắn" lấy vé giấy. Nói chung bây giờ đi du lịch cũng nhiều lựa chọn hơn xưa rất nhiều. Không mua vé máy bay,vé tàu đi xa thì đi gần bằng ô tô, cũng vui không kém. Chỉ có điều muốn thuê nguyên chuyến cũng phải đặt sớm không thì không còn xe", chị Thủy nói thêm.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, dự báo sản lượng hành khách thông qua các bến xe liên tỉnh bình quân đạt khoảng 90.000 khách/ngày, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ chiếm chủ yếu với khoảng 79.000 khách/ngày; khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ tăng không đáng kể, còn lượng hành khách từ Bình Dương cũ dự báo giảm 10%. Lượng khách tăng cao nhất trong dịp lễ năm nay là hàng không với lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khoảng 130.000 hành khách/ngày, tăng 8% so với cùng kỳ; sân bay Côn Đảo khoảng 3.200 hành khách/ngày, tăng 36%. Ngành chức năng cũng xây dựng các phương án phục vụ, tăng tần suất khai thác các tuyến xe buýt kết nối sân bay; phối hợp lực lượng điều tiết, hướng dẫn phân luồng linh hoạt cho taxi, xe hợp đồng điện tử đón, trả khách nhằm giải tỏa hành khách theo tình hình thực tế tại sân bay.