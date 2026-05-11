TP.HCM đề xuất hợp tác sản xuất, cấp chứng chỉ thực phẩm Halal với Indonesia

Chiều 11.5, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã tiếp đại tá Sugeng Hariyanto - thuyền trưởng cùng nhóm chỉ huy và các sĩ quan, thủy thủ tàu buồm huấn luyện Kri Bima Suci đến thăm và giao lưu ở TP.HCM.

Phát biểu tại lễ đón, ông Trần Văn Bảy chào mừng thuyền trưởng cùng nhóm chỉ huy và các sĩ quan, thủy thủ tàu buồm huấn luyện Kri Bima Suci đến thăm và giao lưu ở TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh chuyến thăm hữu nghị của tàu hải quân Indonesia không chỉ là biểu tượng tin cậy chính trị bền chặt giữa hai nước mà còn là nhân tố tích cực, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hải quân nói riêng, quan hệ đối ngoại quốc phòng giữa hai nước nói chung.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (bên phải, ngoài cùng) tiếp đoàn thủy thủ tàu buồm huấn luyện Indonesia tại trụ sở UBND TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Ở cấp độ địa phương, TP.HCM luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Indonesia. TP.HCM hiện có quan hệ kết nghĩa với chính quyền thành phố Padang, tỉnh Tây Sumatra (kế thừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và năm nay kỷ niệm tròn 10 năm hai địa phương thiết lập quan hệ hữu nghị. Indonesia hiện là một trong những đối tác quan trọng của TP.HCM trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư văn hóa, du lịch. Trong những năm qua TP.HCM đã trở thành điểm đến tin cậy và hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Indonesia.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng gợi mở hướng hợp tác nhiều mặt hơn nữa giữa TP.HCM và Indonesia. Chẳng hạn, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm Halal phục vụ xuất khẩu, hợp tác đào tạo và cấp chứng chỉ Halal. Thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm về chính sách khởi nghiệp, thu hút đầu tư khởi nghiệp và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp hai bên, du lịch...

Đại tá Sugeng Hariyanto tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, sự kiện văn hóa - giáo dục giữa học sinh, sinh viên, thanh niên, người dân Indonesia với người dân TP.HCM...

Đại tá Sugeng Hariyanto cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà chính quyền và nhân dân TP.HCM đã dành cho đoàn. Ông cho biết, Kri Bima Suci đang thực hiện chuyến hải trình kéo dài 124 ngày, mang theo tinh thần hữu nghị với sự tham gia của 79 học viên từ Học viện Hải quân Indonesia cùng các học viên sĩ quan đến từ 26 quốc gia trong chương trình ASEAN+.

Lãnh đạo UBND TP.HCM chụp hình lưu niệm với đoàn thủy thủ Indonesia ẢNH: PHẠM HỮU

Thuyền trưởng Sugeng Hariyanto khẳng định con tàu là một "ngôi nhà chung", nơi các học viên cùng nhau học tập và xây dựng niềm tin, mối quan hệ hữu nghị. Biển khơi không chỉ là nơi thực hiện nhiệm vụ, mà còn là nơi dung hòa các mối quan hệ và kết nối các dân tộc, là nhịp cầu để các bên thấu hiểu nhau hơn.

Đặc biệt, đại tá Sugeng Hariyanto dành lời khen ngợi cho 3 học viên Việt Nam đang có mặt trong đoàn: "Họ là những người rất năng động, tích cực và có sự tương tác tuyệt vời với các đồng nghiệp quốc tế. Sự hiện diện của họ là minh chứng sống động nhất cho việc biển cả đã kết nối chúng ta thành một khối thống nhất".