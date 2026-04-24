Khuyến khích doanh nghiệp Estonia hợp tác chuyển đổi số với TP.HCM

Sáng 24.4, tại UBND TP.HCM, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cùng đoàn công tác nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Lộc Hà hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cùng hơn 10 tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu Estonia đến thăm Việt Nam và TP.HCM. Ông Hà cho rằng đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Estonia nhằm phát triển quan hệ hai nước toàn diện hơn.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cùng đoàn công tác vào sáng 24.4 ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó Estonia là đối tác ưu tiên ở khu vực Baltic. Đồng thời, bày tỏ vui mừng khi nhận thấy trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Estonia tiếp tục có những bước phát triển tích cực.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đánh giá cao việc Estonia tích cực ủng hộ Việt Nam trong quan hệ với Liên minh châu Âu và đề nghị Estonia thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); khuyến khích các doanh nghiệp Estonia hợp tác đầu tư với Việt Nam và TP.HCM trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, logistics số hóa, giải pháp công nghệ mới cho pin ô tô điện, y sinh…

Từ ngày 1.7.2025, TP.HCM đã bước sang một giai đoạn phát triển mới. Sau khi sáp nhập hành chính với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới có diện tích hơn 6.700 km2, dân số hơn 14 triệu người; là nơi hội tụ của 3 cực tăng trưởng năng động nhất cả nước. TP.HCM hết sức chú trọng hoàn thiện thể chế, tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh đồng bộ. Đặc biệt, TP.HCM đang đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển mới.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna ẢNH: PHẠM HỮU

Chính vì vậy, ông Nguyễn Lộc Hà tin rằng với định hướng phát triển, TP.HCM có nhiều điểm tương đồng và tính bổ trợ rõ rệt với nền kinh tế Estonia, quốc gia đi đầu thế giới về chuyển đổi số và hợp tác trong các lĩnh vực trên.

Cũng phát biểu tại buổi gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cùng trải qua những giai đoạn khó khăn và luôn đề cao các giá trị tự do. Dù khoảng cách địa lý không gần nhau nhưng hai nước vẫn chia sẻ những giá trị chung, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna, kể từ khi giành lại độc lập vào năm 1991, Estonia đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực số. Hiện 100% dịch vụ công của nước này được cung cấp trực tuyến và an ninh mạng thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Estonia có hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng, từ công nghệ thông tin, năng lượng đến sản xuất và đổi mới sáng tạo, với 11 startup kỳ lân dù dân số chỉ khoảng 1,3 triệu người. Một trong những sáng kiến nổi bật là chương trình "e-residency", cho phép công dân toàn cầu, trong đó có người Việt Nam, có thể tham gia môi trường kinh doanh tại Estonia từ xa.

Lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu Estonia chụp ảnh lưu niệm ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Margus Tsahkna vui mừng khi Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển công nghệ và năng lượng xanh, đồng thời khẳng định Estonia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình này. Ngoài ra, Estonia là thành viên EU và mong muốn đóng vai trò cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu, đồng thời coi Việt Nam là cửa ngõ vào khu vực.

Ông khẳng định Việt Nam đang trở thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Estonia, và hai bên sẽ hướng tới các hoạt động hợp tác cụ thể, lâu dài trong thời gian tới.