Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Osaka: Kết nối cộng đồng, lan tỏa văn hóa Việt

Ngày 19.4, tại Công viên Ikuno, Osaka (Nhật Bản), Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9 và lễ Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt, bạn bè quốc tế cùng đại diện các cơ quan, tổ chức hai nước.

Tham dự lễ hội có ông Nguyễn Trường Sơn - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Oaska, bà Trịnh Mai Phương -Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, ông Kida Kaoru - Phó chủ tịch Hội đồng phủ Osaka cùng đại diện tỉnh Hyogo (Nhật Bản). Ngoài ra còn có đông đảo đại biểu, doanh nghiệp, hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và các tổ chức hội đoàn hữu nghị, nghị sĩ Nhật Bản.

Người Việt tại Nhật tổ chức lễ hội văn hóa tái hiện Lễ Giỗ tổ Hùng Vương ẢNH: HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VÙNG KANSAI

Theo bà Lê Thương, đây là sự kiện văn hóa thường niên có ý nghĩa đặc biệt,được tổ chức đúng vào Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4), dịp tôn vinh bản sắc văn hóa đa dạng của 54 dân tộc anh em. Được duy trì liên tục từ năm 2018 đến nay, dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, lễ hội không chỉ trở thành điểm hẹn văn hóa của cộng đồng người Việt mà còn là hoạt động văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Buổi lễ còn có các chương trình nghệ thuật được tổ chức quy mô với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam cùng 32 ca sĩ cộng đồng và các nhóm nhạc, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại.

Đông đảo người Việt Nam tại Osaka tham dự lễ hội ẢNH: HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VÙNG KANSAI

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, ông Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, đồng thời khẳng định những hoạt động như Lễ hội Văn hóa Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển bền vững.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt và xúc động nhất của chương trình là phần trình diễn Quốc ca Việt Nam, khi nhiều thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản, từ các bậc cao niên, người lao động, sinh viên đến các em nhỏ cùng nhau bước lên sân khấu, hòa chung tiếng hát thiêng liêng.

Phần ấn tượng nhất của lễ hội chính là việc tái hiện lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Đoàn rước lễ được tổ chức bài bản với đội lân, trống hội dẫn đầu, tiếp nối là đội nghi lễ trong trang phục truyền thống, cùng sự tham gia của các đoàn đại biểu, nghệ sĩ, cộng đồng và hội đoàn. Kèm theo đó là nghi thức dâng hương được thực hiện trang trọng.



Lễ hội còn có sự tham dự của nhiều đại biểu, hội đoàn trong nước và quốc tế ẢNH: HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VÙNG KANSAI

Theo bà Thương, việc tái hiện lễ Giỗ tổ Hùng Vương ngay tại Nhật Bản mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt xa quê. Dù ở bất cứ nơi đâu, cội nguồn dân tộc vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người Việt.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lễ hội còn là không gian giao lưu văn hóa cộng đồng, nơi người Việt và bạn bè quốc tế có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa các nền văn hóa.