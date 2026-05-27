Vàng, bạc sẽ ra sao khi căng thẳng Trung Đông kéo dài?

Những ngày gần đây, thị trường vàng, bạc không có nhịp "rung lắc" quá mạnh.

Sau khi giảm 500.000 đồng/lượng ngày hôm qua, hôm nay 27.5, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giảm 1 lần với mức giảm 800.000 đồng/lượng so với chốt ngày 26.5, hiện giao dịch ở 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc hôm nay lại tăng nhẹ so với chốt ngày 26.5. Suốt buổi sáng, các doanh nghiệp như Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý... duy trì giá bán ra mỗi kg bạc chủ yếu trên 79 triệu đồng.

Lúc 11 giờ 58, giá bán ra bạc 1 kg được Ancarat niêm yết 79,773 triệu đồng, tăng 626.000 đồng; Phú Quý bán ra bạc 1 kg lúc 12 giờ 8 là 79,946, tăng 480.000 đồng.

Từ đầu năm tới nay, ảnh hưởng mạnh bởi diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, không ít thời điểm, trong cùng ngày, giá vàng biến động dữ dội lên tới 5 -7 triệu đồng/lượng, giá bạc có thể tăng hoặc giảm vượt 10 triệu đồng/kg.

Bởi vậy, biến động giá chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi lượng vàng và mỗi kg bạc như hiện tại là khá thấp, gần như duy trì trạng thái đi ngang.

Đừng nhìn vàng, bạc dưới góc độ đầu cơ ngắn hạn

Hiện tại, những thông điệp mà Mỹ và Iran đưa ra chưa cho thấy cái kết rõ ràng nào về khả năng chấm dứt xung đột Trung Đông.

Theo TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân, nếu căng thẳng Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Mỹ và Iran, tiếp tục kéo dài hoặc leo thang khó kiểm soát, vàng nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng được hỗ trợ ở mức cao trong trung và dài hạn.

Lý do, trong mọi cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn, dòng tiền toàn cầu thường có xu hướng tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Vàng luôn là lựa chọn hàng đầu bên cạnh đồng USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Trung Đông là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ thế giới. Nếu căng thẳng khiến giá dầu tăng mạnh hoặc chuỗi cung ứng năng lượng bị gián đoạn, áp lực lạm phát toàn cầu có thể quay trở lại. Khi đó, vàng sẽ được hưởng lợi kép: vừa là tài sản trú ẩn trước bất ổn, vừa là công cụ phòng vệ trước rủi ro lạm phát.

Vàng, bạc vẫn nên có vị trí nhất định trong danh mục tài sản như một lớp đệm an toàn trước biến động toàn cầu

"Tuy nhiên, xu hướng của vàng thời gian tới sẽ không hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào địa chính trị. Thị trường còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Nếu lãi suất Mỹ duy trì cao quá lâu, đồng USD mạnh lên có thể tạo ra những nhịp điều chỉnh ngắn hạn cho vàng, dù xu hướng nền vẫn được hỗ trợ. Nói cách khác, vàng có thể biến động mạnh theo từng giai đoạn nhưng khó giảm sâu nếu bất ổn địa chính trị còn kéo dài", ông Nhân lưu ý.

Với bạc, vị chuyên gia nhận định, triển vọng sẽ phức tạp hơn. Bạc vừa mang tính trú ẩn tài chính, vừa là kim loại công nghiệp. Nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài nhưng kinh tế thế giới suy yếu, nhu cầu công nghiệp có thể giảm, khiến bạc biến động thất thường hơn vàng.

Ngược lại, nếu các nền kinh tế lớn vẫn duy trì đầu tư vào công nghệ, năng lượng sạch và sản xuất công nghiệp, bạc vẫn có dư địa tăng tương đối tích cực.

Giai đoạn tới sẽ là thời kỳ biến động cao của thị trường kim loại quý, nhà đầu tư cần nhìn vàng, bạc dưới góc độ quản trị rủi ro tài sản vĩ mô, thay vì chỉ coi đây là câu chuyện đầu cơ giá ngắn hạn.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), cũng cho rằng, nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục kéo dài theo trạng thái xung đột xen lẫn đàm phán, vàng nhiều khả năng vẫn duy trì vai trò tài sản phòng thủ chiến lược.

Hiện thế giới đang cùng lúc chịu 3 sức ép: bất ổn địa chính trị, lạm phát dai dẳng, và tăng trưởng kinh tế suy yếu - đều là các yếu tố hỗ trợ vàng trong trung, dài hạn. Xác suất cao là vàng sẽ vận động theo xu hướng: giằng co, biến động rộng, tăng - giảm theo từng sự kiện, thay vì tăng "nóng" liên tục.

"Điều quan trọng nhất với nhà đầu tư không phải là chạy theo từng nhịp tăng - giảm ngắn hạn của kim loại quý, mà là xây dựng được một cấu trúc tài sản cân bằng. Vàng, bạc vẫn nên có vị trí nhất định trong danh mục tài sản như một lớp đệm an toàn trước biến động toàn cầu, nhưng với tỷ trọng hợp lý", ông Huy nói.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 12 giờ 25 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.505,2 USD/ounce, giảm 1,2 USD/ounce; giá bạc giao ngay là 76,67 USD/ounce, giảm 0,17 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch trước đó.



