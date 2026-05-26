Giá vàng, bạc giảm chóng mặt, người 'đu đỉnh' đã lỗ bao nhiêu?

Lỗ cao nhất gần 33 triệu/lượng vàng, hơn 45 triệu/kg bạc

Hôm nay 26.5, giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm. Giá vàng miếng SJC được điều chỉnh duy nhất 1 lần trong ngày, giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt ngày 25.5, giao dịch ở 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá vàng 500.000 đồng/lượng, niêm yết bằng giá vàng miếng SJC. Trong khi đó, giá vàng được Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng, niêm yết thấp hơn các thương hiệu khác một chút ở 158,3 - 161,3 triệu đồng/lượng (mua - bán)…

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 18 triệu đồng/lượng.

So với giá bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay, giá bạc đã giảm gần 43 triệu đồng/kg ẢNH: ĐAN THANH

Với giá bạc, trong ngày, mỗi kg bạc chủ yếu được các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý… bán ra quanh mức trên 79 triệu đồng.

Tại thời điểm 16 giờ 20, Ancarat niêm yết giá bạc 1 kg là 76,720 - 79,093 triệu đồng (mua - bán), giảm 1,54 - 1,6 triệu đồng; Phú Quý mua vào và bán ra mỗi kg bạc lúc 16 giờ 24 ở 76,719 - 79,093 triệu đồng, giảm 2,16 - 2,21 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, giá các loại kim loại quý trồi sụt thất thường, nhiều lần lên đỉnh rồi "lao dốc". Các thời điểm giá vàng lên đỉnh điển hình là ngày 29.1, ngày 2.3 và ngày 1.4.

Giá vàng miếng SJC bán ra cao nhất tại các thời điểm nêu trên lần lượt là 191,3 triệu đồng/lượng; 190,9 triệu đồng/lượng và 178 triệu đồng/lượng. Nếu mua vàng tại các vùng giá này, đến nay, với mỗi lượng vàng miếng SJC, người mua lỗ lần lượt 32,8 triệu đồng; 32,4 triệu đồng và 19,5 triệu đồng.

Tương tự, giá bạc cũng ghi nhận mức cao nhất từ đầu năm tới ngày 29.1 (121,9 triệu đồng/kg). Các thời điểm giá cao điển hình khác là ngày 2.3 (98,8 triệu đồng/kg) và ngày 14.5 (88,9 triệu đồng/kg).

Đầu tư bạc vào các vùng giá trên, với mỗi kg bạc, người mua lỗ lần lượt 45,2 triệu đồng; 22,1 triệu đồng và 12,2 triệu đồng.

Nhà đầu tư nên ứng xử thế nào?

TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân phân tích, trong bối cảnh hiện tại, điều quan trọng nhất với nhà đầu tư không phải là cố dự đoán chính xác "đáy" hay "đỉnh" của vàng, bạc, mà là phải xác định rõ vai trò của kim loại quý trong cơ cấu tài sản.

Sau giai đoạn tăng "nóng", thị trường đang bước vào trạng thái tích lũy, đi ngang, phản ánh sự giằng co rất lớn giữa yếu tố hỗ trợ dài hạn và áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Vàng, bạc nên được xem là một phần của danh mục nhằm bảo toàn giá trị trước biến động kinh tế vĩ mô ẢNH: ĐAN THANH

Với vàng, việc giá duy trì quanh vùng rất cao dù đã điều chỉnh nhiều tuần cho thấy nhu cầu trú ẩn toàn cầu vẫn còn mạnh. Thế giới hiện vẫn đối mặt nhiều bất ổn: căng thẳng địa chính trị, rủi ro nợ công, xu hướng các ngân hàng T.Ư tăng dự trữ vàng và khả năng chính sách tiền tệ toàn cầu đảo chiều trong thời gian tới. Vì vậy, về dài hạn, vàng vẫn có vị trí nhất định trong danh mục tài sản phòng thủ.

"Tuy nhiên, ở góc độ đầu tư ngắn hạn, nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng. Giá vàng trong nước hiện vẫn neo ở mức rất cao so với thế giới, chênh lệch lớn đồng nghĩa rủi ro điều chỉnh kỹ thuật vẫn còn. Nếu mua vàng bằng tâm lý sợ mất cơ hội hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính, nhà đầu tư rất dễ rơi vào trạng thái bị động khi thị trường rung lắc mạnh", ông Nhân nói.

Trong khi đó, bạc là loại tài sản có độ biến động cao hơn vàng do vừa mang tính kim loại quý, vừa mang tính hàng hóa công nghiệp. Giá bạc phụ thuộc khá lớn vào triển vọng sản xuất toàn cầu, đặc biệt là các ngành công nghệ, năng lượng tái tạo và điện tử. Giá bạc có thể tăng mạnh khi kinh tế phục hồi nhưng cũng điều chỉnh nhanh khi nhu cầu công nghiệp suy yếu.

Theo ông Nhân, giai đoạn này phù hợp hơn với chiến lược phòng thủ và phân bổ tài sản hợp lý. Vàng, bạc nên được xem là một phần của danh mục nhằm bảo toàn giá trị trước biến động kinh tế vĩ mô, chứ không nên trở thành nơi đặt cược tất tay.

TS Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên ngành tài chính (Đại học RMIT Việt Nam), cũng lưu ý, nếu nhà đầu tư đang sẵn tiền mặt, vàng và bạc chỉ nên chiếm khoảng 10 - 15% tổng danh mục đầu tư.

"Hãy kiên nhẫn chờ đợi các nhịp điều chỉnh sâu của thị trường để giải ngân theo phương pháp trung bình giá, thay vì dồn toàn bộ nguồn lực vào một thời điểm đầy biến động như hiện nay", ông Anh nhấn mạnh.