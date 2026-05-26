Giá vàng hôm nay 26.5.2026: Tiếp tục giảm

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 158,5 triệu đồng, bán ra 161,5 triệu đồng. ACB giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào còn 159 triệu đồng, bán ra ra 161,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá vàng miếng SJC 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 159 triệu đồng, bán ra 160,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vàng miếng 400.000 đồng, xuống 158,3 triệu đồng, bán ra giảm 500.000 đồng, còn 161,5 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn giảm 400.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 158,3 triệu đồng, bán ra 161,3 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 158 triệu đồng, bán ra 161 triệu đồng…Giá vàng đã giảm gần 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 5.

Giá vàng thế giới giảm mạnh 25 USD/ounce, xuống 4.546 USD. Thị trường đang phản ứng tích cực trước triển vọng hòa bình Mỹ - Iran nhưng giới đầu tư vẫn đánh giá rủi ro còn khá lớn bởi các thỏa thuận hiện mới dừng ở mức kỳ vọng. Điều này đồng nghĩa cả giá vàng và dầu có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới, phụ thuộc vào kết quả thực tế của các cuộc đàm phán cũng như khả năng mở lại eo biển Hormuz.

Đợt giảm giá của vàng thời gian qua còn đến từ việc ngân hàng trung ương một số nước bán vàng. Dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng tư, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một phần tư thế kỷ. Tính đến ngày 1.5, CBR nắm giữ 73,9 triệu ounce vàng thỏi trong dự trữ quốc tế. Chỉ trong một tháng, dự trữ vàng của họ đã giảm 200.000 ounce, đưa tổng mức giảm kể từ đầu năm 2026 lên 900.000 ounce. Do đó, tổng dự trữ vàng của CBR đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3.2022. Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, CRB đã giảm 27,9 tấn vàng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, đây là mức giảm đáng kể nhất trong dự trữ vàng quốc gia kể từ năm 2002. Vào tháng 5.2002, CBR đã chứng kiến lượng vàng dự trữ giảm mạnh 41,5 tấn chỉ trong một tháng.