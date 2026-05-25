Giá vàng hôm nay 25.5.2026: Trong nước tăng chậm hơn thế giới

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 500.000 đồng, mua vào lên 159 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. ACB tăng giá vàng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 159 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá vàng miếng 500.000 đồng, mua vào lên 159 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng nhẹ. Công ty Phú Quý tăng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 159 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 158,5 triệu đồng, bán ra 161,6 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tăng mạnh 56 USD mỗi ounce trong ngày giao dịch đầu tuần, lên 4.566 USD. Vàng tăng giá nhờ Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận có thể nối lại lưu thông qua eo biển Hormuz, qua đó làm giảm lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát toàn cầu. Dầu giảm giá khiến lo ngại ảnh hưởng đến lạm phát sụt giảm. Vàng vẫn chịu lực cản từ triển vọng chính sách tiền tệ khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo cú sốc năng lượng có thể thúc đẩy lạm phát và kéo dài chu kỳ thắt chặt. Xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát cuối tháng 2 cho đến nay khiến giá kim loại quý này đã giảm khoảng 14%.

Trong tuần này, một số thông tin kinh tế của Mỹ được công bố tác động đến giá vàng cần được theo dõi. Chẳng hạn, Mỹ công bố khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Conference Board, số liệu GDP và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sơ bộ quý 1, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, và số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới trong tháng tư.