Giá vàng hôm nay 24.5.2026: Chưa được nửa tháng người mua lỗ gần chục triệu đồng

Sáng 24.5, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được mua vào 158,5 triệu đồng/lượng, bán ra 161,5 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng nhưng người mua vào sau một tuần đã bị lỗ đến 5 triệu đồng do cộng thêm chênh lệch giá mua và bán. Tổng cộng chỉ sau chưa được nửa tháng, người mua vàng miếng SJC đã bị lỗ đến 9 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 2,3 triệu đồng sau một tuần khi mua vào còn 158 triệu đồng và bán ra xuống 161 triệu đồng. Hàng loạt công ty khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý... cũng mua vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC với mức mua vào 158,5 triệu đồng và bán ra 161,5 triệu đồng. Do vậy, cộng thêm chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn thì chỉ sau hai tuần, người mua cũng lỗ đến 9 triệu đồng.

Giá vàng giảm liên tục khiến người mua lỗ nặng ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá vàng thế giới trong tuần liên tục lao dốc, xuống 4.508,5 USD/ounce, giảm 30,7 USD sau một tuần. Kim loại quý đi xuống khi chiến sự tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kèm theo giá USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao do lo ngại lạm phát tăng mạnh. Từ đó nhiều người cho rằng, các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao trong một thời gian dài hoặc thậm chí có thể sẽ tăng lãi suất. Điều này gây bất lợi cho vàng.

Đà giảm của vàng khiến nhiều nhà phân tích nhận định, kim loại quý sẽ tiếp tục đi xuống trong tuần tới. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 13 nhà phân tích phố Wall thì có đến 8 người, chiếm 62% nhận định kim loại quý tiếp tục giảm. Ở chiều ngược lại có 2 người, tương ứng 15% dự báo vàng sẽ quay đầu đi lên. Còn lại 3 người, tương ứng 23% cho rằng vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, có 32 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát Main Street thì 18 người, chiếm 56% dự báo vàng sẽ tăng. Ngược lại có 7 người, tương ứng 22% nghĩ rằng kim loại quý tiếp tục đà giảm và cũng có 7 nhà đầu tư còn lại nhận định vàng đi ngang.