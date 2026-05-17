Giá vàng hôm nay 17.5.2026: Người mua lỗ đến 7 triệu đồng sau 1 tuần

Sáng 17.5, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 160,5 triệu đồng/lượng, bán ra 163,5 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng. Cộng với chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần đã lỗ lên 7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 3,7 triệu đồng sau một tuần khi mua vào còn 160,3 triệu đồng và bán ra 163,3 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều công ty như Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu… mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC. Nghĩa là người mua vàng nhẫn tại các cửa hàng này sau một tuần cũng lỗ đến 7 triệu đồng một lượng.

Giá vàng thế giới trong tuần liên tục lao dốc, xuống còn 4.539,2 USD/ounce, thấp hơn cuối tuần trước 174,5 USD. Trong phiên cuối tuần, nhà đầu tư bán tháo kim loại quý khi chiến sự tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kèm theo giá USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao do lo ngại về lạm phát tăng mạnh. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện gần như đã loại bỏ khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng lãi suất trong năm nay. Điều này cũng thúc đẩy đồng USD tăng cao, đẩy giá vàng đi xuống.

Đà giảm sâu của giá vàng khiến nhiều nhà phân tích cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục đi xuống trong tuần tới. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 13 nhà phân tích phố Wall thì có đến 10 người, chiếm 77% nhận định kim loại quý tiếp tục giảm. Ở chiều ngược lại có 2 người dự báo vàng sẽ hồi phục đi lên. Còn duy nhất 1 người cho rằng vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, có 29 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát Main Street thì có 17 người, chiếm 59% dự báo vàng sẽ tăng. Dù vậy cũng có 4 người, tương ứng 14% nghĩ rằng kim loại quý tiếp tục đà giảm và 8 nhà đầu tư còn lại, tương đương 28% nhận định vàng đi ngang.