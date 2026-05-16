Giá vàng hôm nay 16.5.2026: Thế giới bán tháo, trong nước tiếp tục giảm

Sáng nay (16.5), giá vàng trong nước đồng loạt giảm khi thế giới tiếp tục đi lùi. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 500.000 đồng, mua vào còn 160,5 triệu đồng/lượng, bán ra 163,5 triệu đồng. Tương tự, Công ty Phú Quý giảm 500.000 đồng khi mua vàng miếng SJC còn 160,5 triệu đồng và bán ra 163,5 triệu đồng; Công ty Doji cũng giảm 500.000 đồng, đưa giá mua vàng miếng SJC xuống 160,5 triệu đồng, bán ra 163,5 triệu đồng; Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng khi mua vàng miếng SJC 160,8 triệu đồng và bán ra 163,8 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 500.000 đồng khi còn mua vào 160,3 triệu đồng, bán ra 163,3 triệu đồng; Phú Quý giảm 500.000 đồng khi mua vào xuống 160,5 triệu đồng, bán ra 163,5 triệu đồng...

Giá vàng sáng 16.5 tiếp tục giảm cả trong nước lẫn thế giới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống 4.539,2 USD/ouce, thấp hơn hôm qua 80,8 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 144,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 18,6 triệu đồng/lượng.

Thị trường thế giới phiên cuối tuần xuất hiện làn sóng bán tháo kim loại quý khi đồng USD tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần mức cao nhất trong vòng một năm khi lên 4,54% và lợi suất trái phiếu 30 năm vượt mốc 5,1%. Ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, nhận định trên CNBC rằng lợi suất trái phiếu không chỉ tăng ở Mỹ mà còn trên toàn cầu. Bên cạnh đó, chiến sự tại Trung Đông chưa hạ nhiệt và giá dầu vẫn neo trên 100 USD/thùng cũng như nhà đầu tư cho rằng việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn khi lạm phát tăng. Những điều đó đã gây áp lực lên giá vàng.

Giới đầu tư cũng thất vọng sau khi hội nghị giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc mà không có thỏa thuận lớn nào được công bố. Theo bản tóm tắt từ phía Mỹ, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng eo biển Hormuz cần được duy trì mở cửa. Tuy nhiên, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng những thông tin hiếm hoi xuất hiện từ hội nghị, như đơn hàng Boeing, đều gây thất vọng.